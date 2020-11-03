Кочанова про изнасилования на Окрестина: «Когда президент услышал про разрыв маток, он сказал жесточайшим образом разобраться»

Источник материала: Onliner

Сегодня глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами БГУ. Встреча была жаркой, студенты засыпали чиновницу острыми вопросами, на которые она отвечала с переменным успехом (большую версию разговора читайте по ссылке ). Одна из присутствующих, студентка 4 курса ФФСН БГУ Наталья, которая учится на психолога, задала вопрос о пытках во время и после задержания. Вопрос девушки вызвал бурную реакцию Кочановой.

— Я была волонтером-психологом после 9—11 августа, помогала жертвам насилия в БСМП, я вела группы, была задержана, — рассказывает девушка. — Я свидетель множества фактов пыток, насилия, и в отношении меня в том числе. Почему ни одного уголовного дела не возбуждено по этому факту? Ни одного. Если вы говорите, что кидались на бедных несчастных сотрудников власти при исполнении, что вы скажете на то, что ко мне обращались девочки с разрывом матки после избиения? Которым 23 года, а они уже никогда не смогут иметь детей.

— Это неправда! — воскликнула Кочанова. Зал загудел.

— Есть зафиксированные пытки, — парировала студентка.

— Минутку, минутку, — остановила гул чиновница. — Послушайте меня. Всё, что вы читаете в интернете...

— Я работаю с этими людьми, — пыталась доказать девушка.

— Я когда услышала про изнасилования, про разрывы маток, и когда услышал это президент, он сказал жесточайшим образом разобраться, — заявила Кочанова.

В зале пошел смех.

— Минуточку. Подождите. Не переходите на хамство, — ответила чиновница. — Я официально вам заявляю, с министром здравоохранения Владимиром Степановичем Караником, с первым заместителем министра Дмитрием Леонидовичем Пиневичем и заместителем министра Еленой Леонидовной Богдан — я с каждым разговаривала персонально. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого зафиксировано не было. Ни одного. Если бы это было, поверьте, эти козыри в руках людей, которые их вбрасывают... Если вы мне не верите, я вам приглашу сюда министра здравоохранения. Я еще раз вам официально заявляю, ни одного факта разрыва матки не было. Потому что меня от этого саму затрясло, как такое могло произойти! Это неправда. И когда говорили, что насиловали палками и всем остальным, — это ложь. Откровенная ложь. Это те факты, которые говорили мне в Министерстве здравоохранения.

— Можно своих фактов? Это не чужая история, я не пересказываю. Меня лично били на Окрестина при задержании, — говорит Наталья.

— За то, что вас задержали? — уточнила Кочанова.

— Я была с цветами, я не кидалась камнями, не кричала «Жыве Беларусь!». Я ничего плохого не сделала. Меня избили до суда. Никто не имеет права применять физические пытки при задержании и при нахождении в изоляторе. Вы признаете факт пыток? И как ведется следствие?

— Я что, была в следственном изоляторе? А вас прямо избили?

— Да, — спокойно ответила Наталья.

— Когда вас избили, на какой акции? — уточнила Кочанова.

— На женском марше.

— А чего вы пошли на женский марш?

Студенты разразились хохотом.

— Вы что, издеваетесь? — крикнул кто-то из зала.

— Выражение собственного протеста против безвластия и беззакония, — ответила Наталья.

— Наташа, скажите, пожалуйста, а безвластие в чем? — не прекращала задавать вопросы Кочанова.

— Уф-ф-ф, — грустно вздохнула Наталья. — Избиения, насилие, фальсификация выборов.

— Ну если бы вы не пошли на марш, вы бы не попали в Окрестина, — парировала Кочанова.

Тут уже в спор вступили и другие.

— Какая разница? Я человек, я гражданин, я хочу находиться под защитой, — говорил один из студентов. — Я был задержан прямо около Советского РУВД, когда просто спрашивал про друга, с какой целью он был задержан. Я два часа просил вызвать скорую, так как у меня сахарный диабет первого типа, мне стало очень плохо. На что мне сказали: «У тебя будут особые условия». А когда принесли протокол, в нем было написано, что я участвовал в митинге, хотя у меня есть видеодоказательства, что я был около Советского РУВД (...). И если бы не медсестра из РУВД, которая возле меня стояла, скорее всего, я бы поехал в Жодино.

— Это живые истории, — продолжила студентка Наталья. — Вы считаете, это допустимо?

— Конечно, недопустимо то, о чем вы говорите, если это правда, — ответила Кочанова. — Но недопустимы изначально и ваши действия.

— Какие? — удивилась Наталья.

— Я еще раз вам повторю: у вас вся жизнь впереди. Сформулируйте концепт до 9 августа: какие беззакония вы видели до 9 августа в нашей стране? Что было плохо, раз вы решили ходить на акции протеста? — ушла от темы Кочанова.

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