Беларусь и США подпишут соглашение о воздушном сообщении

Источник материала: АФН

Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров.

Согласно указу от 3 ноября, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.