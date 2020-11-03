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Беларусь и США подпишут соглашение о воздушном сообщении
Источник материала: АФН
Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно указу от 3 ноября, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
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Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Соединенными Штатами Америки о воздушном сообщении в качестве основы для проведения переговоров.
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