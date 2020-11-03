ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеист "Салавата Юлаева": мне посоветовали не выкладывать видео с улиц Минска

04.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все демонстрации в Минске были мирными, а вооружёнными были только силовики.


Григорий Панин / hcsalavat.ru​

Об этом хоккеист российского клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин рассказал в интервью Gorobzor.ru.

"Салават Юлаев" играл в Минске 7 сентября. В белорусской столице российские хоккеисты даже попали на акцию протеста. 

"Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда", — вспоминает Панин.

Спортсмен говорит, что снимал видео на минских улицах, но выкладывать его в соцсети не решился: "У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался — мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось".

На вопрос, нет ли в Минске ощущения войны Панин отвечает однозначно: "Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными". 

Зато силовиков он описывает совсем иначе: "С другой стороны люди были подготовлены: машины, все амуниции со щитами–палками".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все демонстрации в Минске были мирными, а вооружёнными были только силовики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кочанова — студентам : вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что честные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика