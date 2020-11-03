Григорий Панин / hcsalavat.ru​





Gorobzor.ru . Об этом хоккеист российского клуба "Салават Юлаев" Григорий Панин рассказал в интервью





"Салават Юлаев" играл в Минске 7 сентября. В белорусской столице российские хоккеисты даже попали на акцию протеста.





"Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда", — вспоминает Панин.





Спортсмен говорит, что снимал видео на минских улицах, но выкладывать его в соцсети не решился: "У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался — мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось".





На вопрос, нет ли в Минске ощущения войны Панин отвечает однозначно: "Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными".





Зато силовиков он описывает совсем иначе: "С другой стороны люди были подготовлены: машины, все амуниции со щитами–палками".