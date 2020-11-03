ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский бизнесмен поставил $5 млн на победу Трампа

04.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бизнесмен из Великобритании сделал крупнейшую ставку на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах – пять миллионов долларов, сообщило издание Sun.

© Sputnik
Выборы в США – 2020

Бывший банкир сделал ставку у частных букмекеров на острове Кюрасао, предварительно проконсультировавшись с политическими экспертами. Если на выборах победит Трамп, британец получит почти 15 миллионов долларов.

Специалисты в сфере игорного бизнеса уже назвали данную ставку крупнейшей из когда-либо сделанных на тотализаторе.

Президентские выборы проходят в США 3 ноября. Соперниками на них являются кандидат от демократов Джо Байден и представитель Республиканской партии и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты в сфере игорного бизнеса уже назвали данную ставку крупнейшей из когда-либо сделанных на тотализаторе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шахтер» пропустил 6 голов от «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика