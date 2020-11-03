Британский бизнесмен поставил $5 млн на победу Трампа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бизнесмен из Великобритании сделал крупнейшую ставку на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах – пять миллионов долларов, сообщило издание Sun.

Бывший банкир сделал ставку у частных букмекеров на острове Кюрасао, предварительно проконсультировавшись с политическими экспертами. Если на выборах победит Трамп, британец получит почти 15 миллионов долларов.

Специалисты в сфере игорного бизнеса уже назвали данную ставку крупнейшей из когда-либо сделанных на тотализаторе.

Президентские выборы проходят в США 3 ноября. Соперниками на них являются кандидат от демократов Джо Байден и представитель Республиканской партии и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.