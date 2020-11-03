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Британский бизнесмен поставил $5 млн на победу Трампа
04.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Бизнесмен из Великобритании сделал крупнейшую ставку на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах – пять миллионов долларов, сообщило издание Sun.
© Sputnik
Бывший банкир сделал ставку у частных букмекеров на острове Кюрасао, предварительно проконсультировавшись с политическими экспертами. Если на выборах победит Трамп, британец получит почти 15 миллионов долларов.
Специалисты в сфере игорного бизнеса уже назвали данную ставку крупнейшей из когда-либо сделанных на тотализаторе.
Президентские выборы проходят в США 3 ноября. Соперниками на них являются кандидат от демократов Джо Байден и представитель Республиканской партии и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
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Специалисты в сфере игорного бизнеса уже назвали данную ставку крупнейшей из когда-либо сделанных на тотализаторе.
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