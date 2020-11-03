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Сельчане устроили драку с начальником Каменецкой ГАИ – видео
04.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По информации МВД, руководитель Госавтоинспекции Каменецкого РОВД приехал с коллегой в деревню, чтобы проверить сообщение о нетрезвом водителе.
В одном из дворов они нашли Volkswagen Passat, однако пьяный мужчина уже успел выйти из авто. Милиционеры попытались задержать сельчанина, но за него вступились знакомые.
В ходе ссоры 24-летний местный житель выхватил у начальника ГАИ телефон и выбросил за забор, несколько раз ударил правоохранителя и оторвал ему погон. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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Жители одной из деревень Каменецкого района устроили потасовку с милиционерами, вступившись за односельчанина. Смотрите на видео, что происходило в населенном...
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