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Сельчане устроили драку с начальником Каменецкой ГАИ – видео

04.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации МВД, руководитель Госавтоинспекции Каменецкого РОВД приехал с коллегой в деревню, чтобы проверить сообщение о нетрезвом водителе.

В одном из дворов они нашли Volkswagen Passat, однако пьяный мужчина уже успел выйти из авто. Милиционеры попытались задержать сельчанина, но за него вступились знакомые.

В ходе ссоры 24-летний местный житель выхватил у начальника ГАИ телефон и выбросил за забор, несколько раз ударил правоохранителя и оторвал ему погон. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

 
 
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Жители одной из деревень Каменецкого района устроили потасовку с милиционерами, вступившись за односельчанина. Смотрите на видео, что происходило в населенном...
 
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