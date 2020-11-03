Сельчане устроили драку с начальником Каменецкой ГАИ – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации МВД, руководитель Госавтоинспекции Каменецкого РОВД приехал с коллегой в деревню, чтобы проверить сообщение о нетрезвом водителе.

В одном из дворов они нашли Volkswagen Passat, однако пьяный мужчина уже успел выйти из авто. Милиционеры попытались задержать сельчанина, но за него вступились знакомые.

В ходе ссоры 24-летний местный житель выхватил у начальника ГАИ телефон и выбросил за забор, несколько раз ударил правоохранителя и оторвал ему погон. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.