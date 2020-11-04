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В Беларуси запустили первый энергоблок АЭС
04.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Начало атомной эры для Республики Беларусь. Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Сегодня в энергосистему Беларуси поступили первые «атомные» киловатт-часы, выработанные на АЭС электроэнергии. С момента запуска мощность будет постоянно повышаться.
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Сегодня в энергосистему Беларуси поступили первые «атомные» киловатт-часы выработанной на АЭС электроэнергии.
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