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В Беларуси запустили первый энергоблок АЭС

04.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Начало атомной эры для Республики Беларусь. Первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Сегодня в энергосистему Беларуси поступили первые «атомные» киловатт-часы, выработанные на АЭС электроэнергии. С момента запуска мощность будет постоянно повышаться.

Запуск энергоблока начали 7 августа. Тогда в корпус реактора загрузили тепловыделяющую сборку с ядерным топливом. Позже осуществили пробный пуск турбины. Это одна из ключевых операций при подготовке. Полностью ввести первый энергоблок в промышленную эксплуатацию специалисты планируют в начале следующего года.

Белорусская атомная станция с двумя реакторами строится по российскому проекту. Второй энергоблок планируют запустить в 2022 году.



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Сегодня в энергосистему Беларуси поступили первые «атомные» киловатт-часы выработанной на АЭС электроэнергии.
 
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