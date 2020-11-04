Посмотрите, как выглядят и сколько стоят квартиры в Минске с видом на водоем

Источник материала: Tut.by

В квартире помимо удачной планировки, хороших соседей, качества отделки важен и вид из окна. Сделали для вас подборку минских квартир, которые могут похвастаться красивыми панорамными видами на реку или водохранилище. Но и цена благодаря живописному окружению — соответствующая.

Трехкомнатная квартира в пер. Корженевского за 106 500 долларов

Квартира расположена на шестом этаже 9-этажного панельного дома 2012 года постройки. Общая площадь — 76,3 кв. м. В квартире — раздельный санузел, застекленная лоджия, большая современная кухня площадью 10,2 «квадрата».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Однокомнатная квартира по ул. Скорины за 110 тысяч долларов

Квартира расположена на 23-м этаже 25-этажного каркасно-блочного дома 2020 года постройки. Общая площадь — 48,3 «квадрата». Санузел — совмещенный, есть застекленная лоджия. В квартире сделан современный ремонт. Апартаменты продаются со всей техникой и мебелью.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира по ул. Маяковского за 130 тысяч долларов

Квартира расположена на четвертом этаже 22-этажного каркасно-блочного дома 2017 года постройки. Общая площадь квартиры — 72 кв. м, кухни — 12,4 «квадрата». Есть застекленный балкон, санузел — раздельный. В квартире сделан хороший ремонт.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира по пр. Победителей за 249 тысяч долларов

Квартира расположена на восьмом этаже 18-этажного дома из силикатных блоков 2004 года постройки. Общая площадь квартиры — 128,1 кв. м, кухни — 12,1 кв. м. Высота потолков — 2,68 м. В квартире — два санузла, есть застекленная лоджия.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира по пр. Победителей за 250 тысяч долларов

Квартира расположена на 11-м этаже 26-этажного каркасно-блочного дома 2018 года постройки. Общая площадь квартиры-студии — 71,8 кв. м. Есть две застекленные лоджии, санузел — совмещенный.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Четырехкомнатная квартира по пр. Победителей за 299 тысяч долларов

Квартира расположена на десятом этаже 18-этажного каркасно-блочного дома 2004 года постройки. Общая площадь квартиры — 142,2 кв. м, кухни — 12,1 кв. м. Есть два санузла, две застекленные лоджии.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира на пр. Победителей за 320 тысяч долларов

Квартира расположена на 13-м этаже 14-этажного монолитного дома 2015 года постройки. Общая площадь квартиры — 105,8 кв. м. В квартире — совмещенный санузел. Все потолки и стены — звукоизолированы. Есть огромная, в 90 «квадратов», терраса с беседкой, отсюда открывается красивый вид на водохранилище и город. В объявлении написано, что выход на террасу — с уровня квартиры.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by