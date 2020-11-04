«Материнство снижает зарплату на 14,4%». Почему женщины зарабатывают меньше мужчин и как это исправить

Источник материала: Tut.by

Гендерный разрыв между зарплатами стал рекордным: по данным за 2018 год, мужчины зарабатывали в среднем на 27,4% больше женщин. Среди причин — большая концентрация женщин в секторах экономики с низкими зарплатами, существование списка запрещенных для женщин профессий и «традиционное распределение социальный ролей», пишет научный сотрудник BEROC Мария Акулова в обзоре «Переходный и последующий периоды: женщины на рынке труда в контексте изменяющихся социальных норм».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За 23 года разрыв в мужских и женских зарплатах заметно увеличился

Мария Акулова отмечает, что в Беларуси рынок труда сохраняет советское наследие: государство занимает доминирующее положение и реализует политику полной занятости. В итоге «за последние десятилетия доля экономически активного населения на рынке труда изменилась незначительно и в настоящее время практически одинаковая для мужчин и женщин».

— Уровень занятости женщин (в возрасте 15−64 лет) в 1991 году составил 64,5%, а в 2018 году возрос до 74,7%. Аналогичные показатели для мужчин составили 73,9% в 1991 году и 80,4% в 2018 году соответственно, — констатирует эксперт.

Но, несмотря на это, разрыв в зарплате мужчин и женщин все это время продолжал расти. Если в 1995 году мужчины зарабатывали в среднем на 20,9% больше женщин, то в 2018 году — на 27,4% (это исторический максимум).

— Существуют некоторые потенциальные причины роста гендерного разрыва: мужчины, как правило, зарабатывают больше, чем женщины; женщины чаще, чем мужчины, ухаживают за детьми, что отражается на их заработной плате, графике работы и конкурентоспособности. Это приводит к секторальной сегрегации женщин в отраслях с низкой заработной платой, что позволяет женщинам работать по гибкому графику или неполный рабочий день, и в то же время ведет к снижению выплат, — комментирует Мария Акулова. — Частично этому способствовала «щедрая» политика в отношении семьи, предусматривающая трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый государством, которая сопровождалась сокращением расходов бюджета на инфраструктуру по уходу за детьми.

«Материнство снижает зарплату на 14,4%». Почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Мария Акулова отмечает, что один из немногих источников для достойного заработка — высшее образование. Доля женщин с высшим образованием выше, степень бакалавра и выше есть у 36,7% работающих женщин и у 26,1% мужчин. Но при этом значение имеет специализация.

— Женщины более склонны изучать гуманитарные науки (77% студентов — женщины), общественные науки (90,3%) и медицину (74%), тогда как мужчины ориентированы на техническую специализацию (инженерные и технические науки — 72% студентов мужчины), — комментирует Мария Акулова. — Гендерная отраслевая структура похожа на ситуацию в образовании. Женщины сосредоточены в отраслях бюджетного сектора, где заработные платы существенно ниже (здравоохранение и социальные услуги — 85,7% всех занятых составляют женщины, образование — 81,7%), в то время как мужчины сосредоточены в строительстве (80,2%), транспорте (62,8%) и обрабатывающей промышленности (57,4%).

Еще одной причиной, которая частично объясняет такое гендерное распределение по сферам деятельности, эксперт называет список запрещенных для женщин профессий (его белорусские власти хотят отменить, но о конкретных сроках речь пока не идет).

— Наличие такого запрета сужает для женщин карьерный выбор и способствует сохранению существующей отраслевой сегрегации, — отмечает Мария Акулова.

Также на разрыв в оплате труда, по словам эксперта, влияет «традиционное разделение социальных ролей».

— В основном женщины ухаживают за детьми и выполняют обязанности по дому, что приводит к так называемому «двойному бремени». Официальная статистика показывает, что белорусские женщины тратят примерно на 2 часа больше в день на различную работу по дому по сравнению с мужчинами. Такая модель общества также влечет за собой наличие «штрафа за материнство». Основная ответственность за воспитание детей лежит на женщине, и это негативно влияет на уровне ее заработной платы. В среднем, материнство снижает заработную плату на 14,4%.

Чтобы уменьшить зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами, Мария Акулова предлагает популяризовать среди девочек и молодых женщин образование в сфере науки, технологий, инженерии и математики, пересмотреть список запрещенных для женщин профессий и развивать инфраструктуру по уходу за детьми.