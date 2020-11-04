Епископ Кособуцкий: обвинения в адрес Кондрусевича — ничем не обоснованная ложь

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на критику в адрес католического костела в Беларуси со стороны Александра Лукашенко.



Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий

2 ноября Лукашенко затронул тему отношений государства с местным католическим костелом на встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви Вениамином.

В частности, он выступил против служения в стране иностранных католических священников, заявил, что визит папы римского в Беларусь возможен только с согласия православной церкви, а также обвинил главу белорусского католического епископата, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, в том, что он якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну».

«Во-первых, хочу обратить внимание на то, что это не только и не столько слова одного человека, сколько слова, подготовленные и вложенные в его уста определенными «идеологами» и «политтехнологами», которые готовили эту встречу, — отметил епископ Кособуцкий. — Комментировать слова оскорбления и клеветы в адрес уважаемого митрополита Тадеуша Кондрусевича не имеет смысла, потому что на эту тему я неоднократно высказывался публично и официально. Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более».

По словам католического иерарха, ситуация со служением в Беларуси иностранных священников всегда было темой шантажа и давления на костел, поэтому ничего удивительного, что это прозвучало в очередной раз.

«Католический костел сегодня выступает против насилия, издевательств и пыток людей, — подчеркнул генеральный викарий архидиоцезии. — [Костел] особенным образом молится за политзаключенных, выступает против репрессий и преследования, против нарушения прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы или отчисления из учреждения образования за взгляды, несогласные с официальной идеологией. Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к тому, чтобы быть одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто дает и выполняет преступные приказы против народа. А все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим».

«Поэтому нужно было плюнуть в католический костел и облить его грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг по преследованию (тема иностранных священников). В связи с этим мы и услышали то, что услышали. Хочу заметить, что эти «идеологи» и «политтехнологи» поработали очень слабо. Может, они хотели таким образом дискредитировать Александра Лукашенко в глазах общества? Либо не соответствуют занимаемым должностям. Вопросы были риторические», — написал Кособуцкий.

Епископ также отметил, что получает много вопросов в связи с вручением 3 ноября Лукашенко верительных грамот апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем.

«Если кратко, то все делается в соответствии с протоколом дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, нунций вручает грамоты тому, кто осуществляет реальную власть в стране. Такие церемонии происходят несколько раз в год, по мере необходимости. С момента вручения грамоты посол как бы официально выполняет функцию представителя своей страны (в нашем случае папы римского) в данной стране», — пояснил католический иерарх.