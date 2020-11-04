ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Епископ Кособуцкий: обвинения в адрес Кондрусевича — ничем не обоснованная ложь

04.11.2020 07:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в «Фейсбуке» отреагировал на критику в адрес католического костела в Беларуси со стороны Александра Лукашенко.

Епископ Кособуцкий: обвинения в адрес Кондрусевича — ничем не обоснованная ложь
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий

2 ноября Лукашенко затронул тему отношений государства с местным католическим костелом на встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви Вениамином.

В частности, он выступил против служения в стране иностранных католических священников, заявил, что визит папы римского в Беларусь возможен только с согласия православной церкви, а также обвинил главу белорусского католического епископата, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, в том, что он якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну».

«Во-первых, хочу обратить внимание на то, что это не только и не столько слова одного человека, сколько слова, подготовленные и вложенные в его уста определенными «идеологами» и «политтехнологами», которые готовили эту встречу, — отметил епископ Кособуцкий. — Комментировать слова оскорбления и клеветы в адрес уважаемого митрополита Тадеуша Кондрусевича не имеет смысла, потому что на эту тему я неоднократно высказывался публично и официально. Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более».

По словам католического иерарха, ситуация со служением в Беларуси иностранных священников всегда было темой шантажа и давления на костел, поэтому ничего удивительного, что это прозвучало в очередной раз.

«Католический костел сегодня выступает против насилия, издевательств и пыток людей, — подчеркнул генеральный викарий архидиоцезии. — [Костел] особенным образом молится за политзаключенных, выступает против репрессий и преследования, против нарушения прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы или отчисления из учреждения образования за взгляды, несогласные с официальной идеологией. Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к тому, чтобы быть одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто дает и выполняет преступные приказы против народа. А все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим».

«Поэтому нужно было плюнуть в католический костел и облить его грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг по преследованию (тема иностранных священников). В связи с этим мы и услышали то, что услышали. Хочу заметить, что эти «идеологи» и «политтехнологи» поработали очень слабо. Может, они хотели таким образом дискредитировать Александра Лукашенко в глазах общества? Либо не соответствуют занимаемым должностям. Вопросы были риторические», — написал Кособуцкий.

Епископ также отметил, что получает много вопросов в связи с вручением 3 ноября Лукашенко верительных грамот апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем.

«Если кратко, то все делается в соответствии с протоколом дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, нунций вручает грамоты тому, кто осуществляет реальную власть в стране. Такие церемонии происходят несколько раз в год, по мере необходимости. С момента вручения грамоты посол как бы официально выполняет функцию представителя своей страны (в нашем случае папы римского) в данной стране», — пояснил католический иерарх.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Католический костел в Беларуси сегодня подвергается нападкам со стороны действующей власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Материнство снижает зарплату на 14,4%». Почему женщины зарабатывают меньше мужчин и как это исправить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика