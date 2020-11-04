Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

Аэродром Орша (Витебская область) готов к эксплуатации, сообщает департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.





Сертификат годности к эксплуатации выдан департаментом аэродрому 3 ноября на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии.

Технический рейс был выполнен 2 ноября на самолете Boeing 737-500 авиакомпании «Белавиа». В рейсе принял участие директор департамента по авиации Артем Сикорский с целью проверки готовности аэродрома к эксплуатации, а также оценки качества работы всех служб аэродрома.

По итогам выполнения технического рейса подписан акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов сертификационным требованиям.

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток.









Как сообщалось, аэродром Орша находится в 12 километрах от райцентра — в городском поселке Болбасово. В советское время на аэродроме базировались стратегические бомбардировщики. До недавнего времени аэродром использовался только для нужд Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2017 году аэродром открыли и для международных грузовых авиарейсов.

На его реконструкцию с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек и возведением объектов вспомогательного назначения в 2018—2020 годах выделялись валютные кредиты Банка развития.

Аэродром Орша рассматривается авиационными властями Беларуси как запасной для национального аэропорта Минск и, по планам, должен стать крупным грузовым хабом.





«Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром Орша имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное», — отметил директор департамента по авиации Артем Сикорский в августе в эфире телеканала СТВ.

«Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира. В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в национальном аэропорту Минск, других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки», — пояснил Сикорский.