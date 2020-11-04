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Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

04.11.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аэродром Орша (Витебская область) готов к эксплуатации, сообщает департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

Сертификат годности к эксплуатации выдан департаментом аэродрому 3 ноября на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии.

Технический рейс был выполнен 2 ноября на самолете Boeing 737-500 авиакомпании «Белавиа». В рейсе принял участие директор департамента по авиации Артем Сикорский с целью проверки готовности аэродрома к эксплуатации, а также оценки качества работы всех служб аэродрома.

По итогам выполнения технического рейса подписан акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов сертификационным требованиям.

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток.

Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

Как сообщалось, аэродром Орша находится в 12 километрах от райцентра — в городском поселке Болбасово. В советское время на аэродроме базировались стратегические бомбардировщики. До недавнего времени аэродром использовался только для нужд Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2017 году аэродром открыли и для международных грузовых авиарейсов.

На его реконструкцию с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек и возведением объектов вспомогательного назначения в 2018—2020 годах выделялись валютные кредиты Банка развития.

Аэродром Орша рассматривается авиационными властями Беларуси как запасной для национального аэропорта Минск и, по планам, должен стать крупным грузовым хабом.

Запасной для Минска. Аэродрому Орша дали добро

«Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром Орша имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное», — отметил директор департамента по авиации Артем Сикорский в августе в эфире телеканала СТВ.

«Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира. В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в национальном аэропорту Минск, других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки», — пояснил Сикорский.

 

 

Фото airport.by

 
Теги: Минск
 
 
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Аэродрому выдан сертификат годности к эксплуатации
 
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