Качанова заявила, что штаб Бабарико предлагал прекратить протесты в обмен на пересчет голосов. Штаб опровергает













«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», – сказала Кочанова.





TUT.by. Штаб Виктора Бабарико опровергает заявление Кочановой. Там говорят, что из штаба не звонили и не разговаривали с Натальей Кочановой ни до, ни после президентских выборов, сообщает





Идея пересчета голосов не имела смысла, потому что истинные бюллетени голосования были уничтожены.