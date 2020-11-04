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В Витебске продали памятник архитектуры на берегу Двины. Что там будет?
Источник материала: Tut.by
Памятник архитектуры — бывший клуб металлистов на улице Энгельса, 2 — продали на торгах «Витебскоблимущества» за 131,5 тысячи рублей. Новый владелец — местная строительная компания — собирается создать здесь культурно-развлекательный центр,
Двухэтажное кирпичное здание с пристройками на набережной Двины площадью почти 2,5 тысячи кв. м хотели купить три местных бизнесмена. Победитель торгов определился на 52-м шаге.
Новый владелец — частная строительная компания, собирается переделать здание под культурно-развлекательный центр.
Здание в стиле конструктивизма построили в 1929 году (по другим источникам, в 1932-м), это памятник архитектуры. Поэтому его внешний вид необходимо сохранить.
Ремонт здания займет не менее трех лет.
— Очень предстоит много работы, здание находится в плохом состоянии, кровля требует капитального ремонта. Можно сказать, остались только стены. Все придется восстанавливать, — говорит учредитель компании-покупателя Александр Драбо.
После войны это здание восстановили одним из первых в городе. В конце декабря 1944 года здесь разместился БДТ-2. В конце 1947 года в клубе прошел военный трибунал над немецкими солдатами и офицерами, участвовавшими в злодеяних на витебской земле. Через 10 лет театр переехал, и с 1959 по 2006 год в клубе работал Витебский районный дом культуры.
С 2006 года здание пустует, два раза в нем происходили
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Здание в стиле конструктивизма построили в 1929 году (по другим источникам, в 1932-м), это памятник архитектуры. Поэтому его внешний вид необходимо сохранить.
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