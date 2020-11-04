В Витебске продали памятник архитектуры на берегу Двины. Что там будет?

Источник материала: Tut.by

Памятник архитектуры — бывший клуб металлистов на улице Энгельса, 2 — продали на торгах «Витебскоблимущества» за 131,5 тысячи рублей. Новый владелец — местная строительная компания — собирается создать здесь культурно-развлекательный центр, сообщает телеканал «Витебск».



Бывший клуб металлистов. Фото: Игорь Матвеев

Двухэтажное кирпичное здание с пристройками на набережной Двины площадью почти 2,5 тысячи кв. м хотели купить три местных бизнесмена. Победитель торгов определился на 52-м шаге.

Новый владелец — частная строительная компания, собирается переделать здание под культурно-развлекательный центр.

Здание в стиле конструктивизма построили в 1929 году (по другим источникам, в 1932-м), это памятник архитектуры. Поэтому его внешний вид необходимо сохранить.

Ремонт здания займет не менее трех лет.

— Очень предстоит много работы, здание находится в плохом состоянии, кровля требует капитального ремонта. Можно сказать, остались только стены. Все придется восстанавливать, — говорит учредитель компании-покупателя Александр Драбо.

История здания началась с того, что сначала здесь был клуб работников завода «Красный металлист» (сейчас завод «Вистан»). Для Витебска 1930-х годов это был яркий пример советского архитектурного авангарда. Дом состоял из двух частей: зрелищной и клубной. В годы оккупации здание входило в территорию еврейского гетто.

После войны это здание восстановили одним из первых в городе. В конце декабря 1944 года здесь разместился БДТ-2. В конце 1947 года в клубе прошел военный трибунал над немецкими солдатами и офицерами, участвовавшими в злодеяних на витебской земле. Через 10 лет театр переехал, и с 1959 по 2006 год в клубе работал Витебский районный дом культуры.

С 2006 года здание пустует, два раза в нем происходили пожары . В течение четырех последних лет его пытались продать на торгах не менее 15 раз. Начальная цена в 2016 году составляла 390,7 тысячи рублей.