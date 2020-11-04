С картами каких банков можно сэкономить на покупке или ремонте смартфона

В наше время без телефона — никуда. К сожалению, смартфоны имеют свойство разбиваться, а ремонт может обходиться практически как новый телефон. Для тех, кто оказался в такой ситуации или просто решил купить новый телефон, FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам начисляются скидки и кэшбек на покупку, обслуживание и ремонт смартфонов. Иногда, кстати, размер скидки может достигать 15%.
В таблицу включены карты, по которым начисляется кэшбек при покупке телефонов выше 1%.
Кроме того, некоторые банки предлагают полностью бесплатный «пластик», и тоже с неплохими бонусами на приобретение и обслуживание смартфонов. Среди них — Белгазпромбанк (4% кэшбек) и РРБ-Банк (скидка до 8%). Кстати, и карту Статусбанка можно получить бесплатно, если заказать через интернет-банкинг.
Название банка
Размер скидки/кэшбека за покупку/ремонт телефона
Стоимость карты, срок действия
Альфа-Банк
MasterCard World Карта № 1
По любимой категории кэшбек — 2% (по остальным — 1%). Например, можно установить «Покупки» и получать возврат 2% от суммы за оплату компьютерной и цифровой техники, часов и др.
Обслуживание — 4.9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Visa Rewards AliExpress
На AliExpress, как известно, можно заказывать и телефоны, и комплектующие/аксессуары к ним. За покупки на AliExpress начисляется кэшбек 5%. Он накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 BYN). Ими впоследствии можно компенсировать до 100% стоимости товара (включая доставку).
При расчетах на других сайтах кэшбек — 1%, если на кассе — 0,5%.
Беларусбанк
Visa Gold в Клубе «Леди» или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт
По картам начисляется кэшбек 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, в интернет-магазине amd.by — 8%, в салоне «МТС» (Могилев) — 8%, в пунктах продаж «VELCOM» (некоторые в Минске, Логойске, Заславле, Дзержинске) — 6%, в интернет-гипермаркете Nshop.by и ремонте техники «CD SERVICE» — 6%, в ремонте цифровой техники shteud.by, iloveiphone.by и салонах связи «АЛЛО» — 3%.
При оформлении Visa Gold через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.
Банк БелВЭБ
Mastercard World «Дива»
С 1 ноября по 31 декабря по карте начисляется повышенный кэшбек 5% на электротовары и бытовую технику. MMC-код 5722. За остальные покупки — 1.2%.
Также действуют скидки у партнеров. Например, в ремонте цифровой техники m-line.by, магазинах «Мобила» и «Смартчасти» — 10%, в магазине «У Валерона» — до 10%, в салоне «МТС» (Островец) — 5%, в магазине «Мир связи» (Борисов) — 3−5%.
И подключена программа лояльности «Моцная картка».
При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14.90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.
Белгазпромбанк
Visa Rewards Cashalot
В салонах связи «Лайф» кэшбек — 4%, в магазине (продажа и ремонт телефонов) Mobilkin.by, в магазине мобильных аксессуаров shtychki.by, в онлайн-гипермаркете amd.by, в магазине xistore.by — 3%, в магазинах 21vek.by и 7745.by — 2.5%, в магазинах Xiaomi mi.by — 2%, в фирменном магазине Samsung — 1.5%.
Бесплатно на 5 лет
Белинвестбанк
Visa Rewards Joker
В любимой категории кэшбек — 5%, в остальных — 1%.
Можно выбрать категорию «21vek.by». При покупке товаров в этом магазине начисляется повышенный кэшбек по МСС-коду 5311. Но есть нюанс: мсс-код присваивается не конкретному товару, а терминалу, через который производится платеж. чтобы узнать, какой именно код будет по вашей оплате, можно обратиться в тех. поддержку магазина.
4.99 BYN в месяц (при выпуске карты до 14 октября плата остается 3.99 BYN).
Срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк
Visa «Bonus»
В магазине 21vek.by кэшбек — 4%. Постоянный кэшбек 1% за все покупки (кроме супермаркетов).
Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.
Банк Дабрабыт
По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах.
Например, в салонах «Связной», «Евросеть» — 10%, в Xistore — до 10%, в «На связи» — до 7.5%, в магазине shop.huawei.by на телефоны — 5%, в mi-shop.by на телефоны — до 5%, при покупке в I-STORE iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок, в сервисном центре «Newtonlabs» (Apple) — до 10% на обслуживание и ремонт, в магазине 21vek.by 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку, в онлайн-гипермаркете Аmd.by — 2%.
Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.
Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.
Идея Банк
MasterCard Galleria
Кэшбек 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».
Он действует, например, в магазинах: «5 элемент», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ», в ремонте телефонов «iGood» (в том числе техники Apple) и др.
Годовой кэшбэк — 7%.
По карте также подключена программа лояльности «Моцная картка».
Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.
Приорбанк
По программе KEYcard действует кэшбек 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple), в ремонте телефонов и компьютеров cafeconnect.by и в сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.
По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются в 21vek.by -до 10%, в магазине cafeconnect.by скидка 10% на технику, аксессуары и сервисное обслуживание продукции Apple, в интернет-гипермаркете Elmarket.by — 3% и др.
В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.
РРБ-Банк
Visa Classic Rewards «CUB»
Кэшбек до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, 7745 Большой магазин, Sad-tech, Elmarket.by и др.
Также есть кэшбек 2%, среди МСС-кодов: магазины электротоваров (5732).
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Visa Rewards «Карта желаний»
Скидка до 8% на все и кэшбэк 1.5% в магазине 7745.by, в сети магазинов cafeCONNECT — скидка 3% на все товары и аксессуары Apple, 5% на товары и аксессуары сторонних брендов, 7% на сервисные услуги; бонусы в интернет- магазинах Elmarket.by и 21vek.by.
Статусбанк
Mastercard World «Статускарта»
Кэшбек 2% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кэшбек 1,5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by — 5%, в ремонте компьютеров и телефонов S-mart — 8%.
При оформлении в банке — 20 BYN, онлайн — бесплатно. Срок действия — 30 месяцев.
Название банка, cтоимость карты, срок действия
Размер скидки/кэшбека за покупку/ремонт телефона
Альфа-Банк
Обслуживание — 4.9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
MasterCard World Карта № 1
По любимой категории кэшбек — 2% (по остальным — 1%). Например, можно установить «Покупки» и получать возврат 2% от суммы за оплату компьютерной и цифровой техники, часов и др.
На AliExpress, как известно, можно заказывать и телефоны, и комплектующие/аксессуары к ним. За покупки на AliExpress начисляется кэшбек 5%. Он накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 BYN). Ими впоследствии можно компенсировать до 100% стоимости товара (включая доставку).
При расчетах на других сайтах кэшбек — 1%, если на кассе — 0,5%.
Беларусбанк
При оформлении Visa Gold через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.
Visa Gold в Клубе «Леди» или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт
По картам начисляется кэшбек 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, в интернет-магазине amd.by — 8%, в салоне «МТС» (Могилев) — 8%, в пунктах продаж «VELCOM» (некоторые в Минске, Логойске, Заславле, Дзержинске) — 6%, в интернет-гипермаркете Nshop.by и ремонте техники «CD SERVICE» — 6%, в ремонте цифровой техники shteud.by, iloveiphone.by и салонах связи «АЛЛО» — 3%.
Банк БелВЭБ
При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14.90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.
Mastercard World «Дива»
С 1 ноября по 31 декабря по карте начисляется повышенный кэшбек 5% на электротовары и бытовую технику. MMC-код 5722. За остальные покупки — 1.2%.
Также действуют скидки у партнеров. Например, в ремонте цифровой техники m-line.by, магазинах «Мобила» и «Смартчасти» — 10%, в магазине «У Валерона» — до 10%, в салоне «МТС» (Островец) — 5%, в магазине «Мир связи» (Борисов) — 3−5%.
И подключена программа лояльности «Моцная картка».
Белгазпромбанк
Бесплатно на 5 лет
Visa Rewards Cashalot
В салонах связи «Лайф» кэшбек — 4%, в магазине (продажа и ремонт телефонов) Mobilkin.by, в магазине мобильных аксессуаров shtychki.by, в онлайн-гипермаркете amd.by, в магазине xistore.by — 3%, в магазинах 21vek.by и 7745.by — 2.5%, в магазинах Xiaomi mi.by — 2%, в фирменном магазине Samsung — 1.5%.
Белинвестбанк
4.99 BYN в месяц (при выпуске карты до 14 октября плата остается 3.99 BYN).
Срок действия — 3 года.
Visa Rewards Joker
В любимой категории кэшбек — 5%, в остальных — 1%.
Можно выбрать категорию «21vek.by». При покупке товаров в этом магазине начисляется повышенный кэшбек по МСС-коду 5311. Но есть нюанс: мсс-код присваивается не конкретному товару, а терминалу, через который производится платеж. чтобы узнать, какой именно код будет по вашей оплате, можно обратиться в тех. поддержку магазина.
БПС-Сбербанк
Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.
Visa «Bonus»
В магазине 21vek.by кэшбек — 4%. Постоянный кэшбек 1% за все покупки (кроме супермаркетов).
Банк Дабрабыт
Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.
Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.
По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах.
Например, в салонах «Связной», «Евросеть» — 10%, в Xistore — до 10%, в «На связи» — до 7.5%, в магазине shop.huawei.by на телефоны — 5%, в mi-shop.by на телефоны — до 5%, при покупке в I-STORE iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок, в сервисном центре «Newtonlabs» (Apple) — до 10% на обслуживание и ремонт, в магазине 21vek.by 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку, в онлайн-гипермаркете Аmd.by — 2%.
Идея Банк
Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.
MasterCard Galleria
Кэшбек 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».
Он действует, например, в магазинах: «5 элемент», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ», в ремонте телефонов «iGood» (в том числе техники Apple) и др.
Годовой кэшбэк — 7%.
По карте также подключена программа лояльности «Моцная картка».
Приорбанк
В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.
По программе KEYcard действует кэшбек 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple), в ремонте телефонов и компьютеров cafeconnect.by и в сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.
По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются в 21vek.by -до 10%, в магазине cafeconnect.by скидка 10% на технику, аксессуары и сервисное обслуживание продукции Apple, в интернет-гипермаркете Elmarket.by — 3% и др.
РРБ-Банк
Бесплатно. Срок действия — 3 года.
Visa Classic Rewards «CUB»
Кэшбек до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, 7745 Большой магазин, Sad-tech, Elmarket.by и др.
Также есть кэшбек 2%, среди МСС-кодов: магазины электротоваров (5732).
Visa Rewards «Карта желаний»
Скидка до 8% на все и кэшбэк 1.5% в магазине 7745.by, в сети магазинов cafeCONNECT — скидка 3% на все товары и аксессуары Apple, 5% на товары и аксессуары сторонних брендов, 7% на сервисные услуги; бонусы в интернет- магазинах Elmarket.by и 21vek.by.
Статусбанк
При оформлении в банке — 20 BYN, онлайн — бесплатно. Срок действия — 30 месяцев. v
Mastercard World «Статускарта»
Кэшбек 2% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кэшбек 1,5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by — 5%, в ремонте компьютеров и телефонов S-mart — 8%.