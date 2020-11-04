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С картами каких банков можно сэкономить на покупке или ремонте смартфона

04.11.2020 07:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В наше время без телефона — никуда. К сожалению, смартфоны имеют свойство разбиваться, а ремонт может обходиться практически как новый телефон. Для тех, кто оказался в такой ситуации или просто решил купить новый телефон, FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам начисляются скидки и кэшбек на покупку, обслуживание и ремонт смартфонов. Иногда, кстати, размер скидки может достигать 15%.


В таблицу включены карты, по которым начисляется кэшбек при покупке телефонов выше 1%.

Выгоднее всего идти в магазин за новым телефоном с картой Статусбанка (до 15% скидки), Беларусбанка (12% и 8% кэшбека), Банка Дабрабыт или Приорбанка — до 10% скидки на покупку и ремонт.

Кроме того, некоторые банки предлагают полностью бесплатный «пластик», и тоже с неплохими бонусами на приобретение и обслуживание смартфонов. Среди них — Белгазпромбанк (4% кэшбек) и РРБ-Банк (скидка до 8%). Кстати, и карту Статусбанка можно получить бесплатно, если заказать через интернет-банкинг.

Название банка

Размер скидки/кэшбека за покупку/ремонт телефона

Стоимость карты, срок действия

Альфа-Банк

MasterCard World Карта № 1

По любимой категории кэшбек — 2% (по остальным — 1%). Например, можно установить «Покупки» и получать возврат 2% от суммы за оплату компьютерной и цифровой техники, часов и др.

Все МСС-коды, действующие по этой категории: 5199, 5309, 5311, 5331, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 4813, 5044−5046, 5065, 5072, 5074, 5094, 5099, 5137, 5139, 5172, 5310, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697−5699, 5722, 5732, 5931, 5944, 5948, 5950, 5977, 5997, 5999, 7251, 7278, 7296, 7379, 7394, 7622, 7629.

Обслуживание — 4.9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Visa Rewards AliExpress

На AliExpress, как известно, можно заказывать и телефоны, и комплектующие/аксессуары к ним. За покупки на AliExpress начисляется кэшбек 5%. Он накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 BYN). Ими впоследствии можно компенсировать до 100% стоимости товара (включая доставку).

При расчетах на других сайтах кэшбек — 1%, если на кассе — 0,5%.

Беларусбанк

Visa Gold в Клубе «Леди» или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт

По картам начисляется кэшбек 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, в интернет-магазине amd.by — 8%, в салоне «МТС» (Могилев) — 8%, в пунктах продаж «VELCOM» (некоторые в Минске, Логойске, Заславле, Дзержинске) — 6%, в интернет-гипермаркете Nshop.by и ремонте техники «CD SERVICE» — 6%, в ремонте цифровой техники shteud.by, iloveiphone.by и салонах связи «АЛЛО» — 3%.

При оформлении Visa Gold через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.

Банк БелВЭБ

Mastercard World «Дива»

С 1 ноября по 31 декабря по карте начисляется повышенный кэшбек 5% на электротовары и бытовую технику. MMC-код 5722. За остальные покупки — 1.2%.

Также действуют скидки у партнеров. Например, в ремонте цифровой техники m-line.by, магазинах «Мобила» и «Смартчасти» — 10%, в магазине «У Валерона» — до 10%, в салоне «МТС» (Островец) — 5%, в магазине «Мир связи» (Борисов) — 3−5%.

И подключена программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14.90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.

Белгазпромбанк

Visa Rewards Cashalot

В салонах связи «Лайф» кэшбек — 4%, в магазине (продажа и ремонт телефонов) Mobilkin.by, в магазине мобильных аксессуаров shtychki.by, в онлайн-гипермаркете amd.by, в магазине xistore.by — 3%, в магазинах 21vek.by и 7745.by — 2.5%, в магазинах Xiaomi mi.by — 2%, в фирменном магазине Samsung — 1.5%.

Бесплатно на 5 лет

Белинвестбанк

Visa Rewards Joker

В любимой категории кэшбек — 5%, в остальных — 1%.

Можно выбрать категорию «21vek.by». При покупке товаров в этом магазине начисляется повышенный кэшбек по МСС-коду 5311. Но есть нюанс: мсс-код присваивается не конкретному товару, а терминалу, через который производится платеж. чтобы узнать, какой именно код будет по вашей оплате, можно обратиться в тех. поддержку магазина.

4.99 BYN в месяц (при выпуске карты до 14 октября плата остается 3.99 BYN).

Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк

Visa «Bonus»

В магазине 21vek.by кэшбек — 4%. Постоянный кэшбек 1% за все покупки (кроме супермаркетов).

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.

Банк Дабрабыт

По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах.

Например, в салонах «Связной», «Евросеть» — 10%, в Xistore — до 10%, в «На связи» — до 7.5%, в магазине shop.huawei.by на телефоны — 5%, в mi-shop.by на телефоны — до 5%, при покупке в I-STORE iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок, в сервисном центре «Newtonlabs» (Apple) — до 10% на обслуживание и ремонт, в магазине 21vek.by 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку, в онлайн-гипермаркете Аmd.by — 2%.

Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.

Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.

Идея Банк

MasterCard Galleria

Кэшбек 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».

Он действует, например, в магазинах: «5 элемент», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ», в ремонте телефонов «iGood» (в том числе техники Apple) и др.

Годовой кэшбэк — 7%.

По карте также подключена программа лояльности «Моцная картка».

Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.

Приорбанк

По программе KEYcard действует кэшбек 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple), в ремонте телефонов и компьютеров cafeconnect.by и в сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.

По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются в 21vek.by -до 10%, в магазине cafeconnect.by скидка 10% на технику, аксессуары и сервисное обслуживание продукции Apple, в интернет-гипермаркете Elmarket.by — 3% и др.

В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

РРБ-Банк

Visa Classic Rewards «CUB»

Кэшбек до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, 7745 Большой магазин, Sad-tech, Elmarket.by и др.

Также есть кэшбек 2%, среди МСС-кодов: магазины электротоваров (5732).

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Visa Rewards «Карта желаний»

Скидка до 8% на все и кэшбэк 1.5% в магазине 7745.by, в сети магазинов cafeCONNECT — скидка 3% на все товары и аксессуары Apple, 5% на товары и аксессуары сторонних брендов, 7% на сервисные услуги; бонусы в интернет- магазинах Elmarket.by и 21vek.by.

Статусбанк

Mastercard World «Статускарта»

Кэшбек 2% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кэшбек 1,5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by — 5%, в ремонте компьютеров и телефонов S-mart — 8%.

При оформлении в банке — 20 BYN, онлайн — бесплатно. Срок действия — 30 месяцев.

Название банка, cтоимость карты, срок действия

Размер скидки/кэшбека за покупку/ремонт телефона

Альфа-Банк

Обслуживание — 4.9 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

MasterCard World Карта № 1

По любимой категории кэшбек — 2% (по остальным — 1%). Например, можно установить «Покупки» и получать возврат 2% от суммы за оплату компьютерной и цифровой техники, часов и др.

Все МСС-коды, действующие по этой категории: 5199, 5309, 5311, 5331, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 4813, 5044−5046, 5065, 5072, 5074, 5094, 5099, 5137, 5139, 5172, 5310, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697−5699, 5722, 5732, 5931, 5944, 5948, 5950, 5977, 5997, 5999, 7251, 7278, 7296, 7379, 7394, 7622, 7629.

Visa Rewards AliExpress

На AliExpress, как известно, можно заказывать и телефоны, и комплектующие/аксессуары к ним. За покупки на AliExpress начисляется кэшбек 5%. Он накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 BYN). Ими впоследствии можно компенсировать до 100% стоимости товара (включая доставку).

При расчетах на других сайтах кэшбек — 1%, если на кассе — 0,5%.

Беларусбанк

При оформлении Visa Gold через интернет — 30 BYN за 3 года, в офисе банка — 12 BYN в год.

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) — 12 BYN за 3 года, при оформлении через интернет — 11 BYN.

Visa Gold в Клубе «Леди» или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/Visa Rewards (Classic) в Клубе #настарт

По картам начисляется кэшбек 12% в фирменном магазине по продаже Xiaomi xmi.by, в интернет-магазине amd.by — 8%, в салоне «МТС» (Могилев) — 8%, в пунктах продаж «VELCOM» (некоторые в Минске, Логойске, Заславле, Дзержинске) — 6%, в интернет-гипермаркете Nshop.by и ремонте техники «CD SERVICE» — 6%, в ремонте цифровой техники shteud.by, iloveiphone.by и салонах связи «АЛЛО» — 3%.

Банк БелВЭБ

При оформлении в офисе банка — 19,90 BYN (онлайн — 14.90 BYN) за первый год, потом — 2,30 BYN ежемесячно.

Mastercard World «Дива»

С 1 ноября по 31 декабря по карте начисляется повышенный кэшбек 5% на электротовары и бытовую технику. MMC-код 5722. За остальные покупки — 1.2%.

Также действуют скидки у партнеров. Например, в ремонте цифровой техники m-line.by, магазинах «Мобила» и «Смартчасти» — 10%, в магазине «У Валерона» — до 10%, в салоне «МТС» (Островец) — 5%, в магазине «Мир связи» (Борисов) — 3−5%.

И подключена программа лояльности «Моцная картка».

Белгазпромбанк

Бесплатно на 5 лет

Visa Rewards Cashalot

В салонах связи «Лайф» кэшбек — 4%, в магазине (продажа и ремонт телефонов) Mobilkin.by, в магазине мобильных аксессуаров shtychki.by, в онлайн-гипермаркете amd.by, в магазине xistore.by — 3%, в магазинах 21vek.by и 7745.by — 2.5%, в магазинах Xiaomi mi.by — 2%, в фирменном магазине Samsung — 1.5%.

Белинвестбанк

4.99 BYN в месяц (при выпуске карты до 14 октября плата остается 3.99 BYN).

Срок действия — 3 года.

Visa Rewards Joker

В любимой категории кэшбек — 5%, в остальных — 1%.

Можно выбрать категорию «21vek.by». При покупке товаров в этом магазине начисляется повышенный кэшбек по МСС-коду 5311. Но есть нюанс: мсс-код присваивается не конкретному товару, а терминалу, через который производится платеж. чтобы узнать, какой именно код будет по вашей оплате, можно обратиться в тех. поддержку магазина.

БПС-Сбербанк

Выпуск карты — 0,03 BYN, обслуживание — 3 BYN ежемесячно.

Visa «Bonus»

В магазине 21vek.by кэшбек — 4%. Постоянный кэшбек 1% за все покупки (кроме супермаркетов).

Банк Дабрабыт

Программа действует как для зарплатных, так и для личных карточек.

Для получения скидки нужно просто при расчете сообщить, что у вас «пластик» Дабрабыт.

По всем картам банка действует программа лояльности «Кола», по которой можно получить скидки до 50% в магазинах-партнерах.

Например, в салонах «Связной», «Евросеть» — 10%, в Xistore — до 10%, в «На связи» — до 7.5%, в магазине shop.huawei.by на телефоны — 5%, в mi-shop.by на телефоны — до 5%, при покупке в I-STORE iPhone SE сервисный пакет «Премиум» в подарок, в сервисном центре «Newtonlabs» (Apple) — до 10% на обслуживание и ремонт, в магазине 21vek.by 6% по промокоду DABRO и скидка 13% по промокоду KOLA на специализированную подборку, в онлайн-гипермаркете Аmd.by — 2%.

Идея Банк

Выпуск карты бесплатный, первый год стоимость обслуживания — 5 BYN, за последующие годы — 15 BYN.

MasterCard Galleria

Кэшбек 5% начисляется в месяц оформления карты и в двух последующих, дальше — 2% от суммы покупок в ТРЦ «Galleria Minsk».

Он действует, например, в магазинах: «5 элемент», «MI by» (Xiaomi), «НА СВЯЗИ», в ремонте телефонов «iGood» (в том числе техники Apple) и др.

Годовой кэшбэк — 7%.

По карте также подключена программа лояльности «Моцная картка».

Приорбанк

В программе KEYcard могут участвовать дебетовые и кредитные картыVisa Classic/Mastercard Standard, Visa Gold/Mastercard Gold, Visa Platinum, Visa Infinite и World Mastercard BlackEdition, в том числе и пенсионные БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

По программе KEYcard действует кэшбек 3% в New Store (авторизованный реселлер техники Apple), в ремонте телефонов и компьютеров cafeconnect.by и в сети магазинов мобильных аксессуаров и гаджетов «Портатив», 2% в онлайн-гипермаркете Ultra.by.

По программе «Скидки для вас» по всем картам банка предоставляются в 21vek.by -до 10%, в магазине cafeconnect.by скидка 10% на технику, аксессуары и сервисное обслуживание продукции Apple, в интернет-гипермаркете Elmarket.by — 3% и др.

РРБ-Банк

Бесплатно. Срок действия — 3 года.

Visa Classic Rewards «CUB»

Кэшбек до 40% за покупки у партнеров, например, в магазинах 21vek.by, 7745 Большой магазин, Sad-tech, Elmarket.by и др.

Также есть кэшбек 2%, среди МСС-кодов: магазины электротоваров (5732).

Visa Rewards «Карта желаний»

Скидка до 8% на все и кэшбэк 1.5% в магазине 7745.by, в сети магазинов cafeCONNECT — скидка 3% на все товары и аксессуары Apple, 5% на товары и аксессуары сторонних брендов, 7% на сервисные услуги; бонусы в интернет- магазинах Elmarket.by и 21vek.by.

Статусбанк

При оформлении в банке — 20 BYN, онлайн — бесплатно. Срок действия — 30 месяцев. v

Mastercard World «Статускарта»

Кэшбек 2% в магазинах-партнерах и скидки по дисконтной программе «Е-ПЛЮС». Например, в магазине ТехноПлюс скидка до 5% и кэшбек 1,5%; в сети салонов Life скидка 10%, в «На Связи» — 15%; в 21vek.by — 5%, в ремонте компьютеров и телефонов S-mart — 8%.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, по каким картам начисляются скидки и кэшбек на покупку, обслуживание и ремонт смартфонов. Иногда, кстати, размер скидки может достигать 15%.
 
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