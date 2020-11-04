С начала протестов 3778 тыс. белорусов попросили вид на жительство в Литве

Источник материала: АФН

С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки от 3778 граждан этой страны на выдачу временного вида на жительство в Литве. В их числе – всего 23 специалиста высшего класса.

Как уточняет Департамент миграции Литвы, с 8 августа до 27 октября поступило 3778 заявок от граждан Беларуси в связи с выдачей или изменением временного вида на жительство (ВВЖ) в Литве. 1826 заявок – на выдачу, 1952 – на изменение, передает Delfi.lt.

Чаще всего белорусы приезжают в Литву, чтобы работать водителями большегрузных машин. Кроме того, приезжают белорусы и по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает. В Литве часто трудоустраиваются бетонщики, электрики, сварщики.

В свою очередь, компания "Инвестируй в Литве" сообщает, что в Литву планируют перевести от 500 до 2500 высококвалифицированных граждан Беларуси. Сейчас переговоры проводят с представителями 100 белорусских компаний.

В Польшу уже перебрались около 800 белорусских специалистов в сфере ИТ. Польское агентство консультирует 22 компании, которые хотят перевести свой бизнес в Польшу. Около 2000 специалистов в сфере ИТ переехали в Украину.