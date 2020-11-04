ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала протестов 3778 тыс. белорусов попросили вид на жительство в Литве

04.11.2020 08:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки от 3778 граждан этой страны на выдачу временного вида на жительство в Литве. В их числе – всего 23 специалиста высшего класса.

Как уточняет Департамент миграции Литвы, с 8 августа до 27 октября поступило 3778 заявок от граждан Беларуси в связи с выдачей или изменением временного вида на жительство (ВВЖ) в Литве. 1826 заявок – на выдачу, 1952 – на изменение, передает Delfi.lt.

Чаще всего белорусы приезжают в Литву, чтобы работать водителями большегрузных машин. Кроме того, приезжают белорусы и по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает. В Литве часто трудоустраиваются бетонщики, электрики, сварщики.

В свою очередь, компания "Инвестируй в Литве" сообщает, что в Литву планируют перевести от 500 до 2500 высококвалифицированных граждан Беларуси. Сейчас переговоры проводят с представителями 100 белорусских компаний.

В Польшу уже перебрались около 800 белорусских специалистов в сфере ИТ. Польское агентство консультирует 22 компании, которые хотят перевести свой бизнес в Польшу. Около 2000 специалистов в сфере ИТ переехали в Украину.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки от 3778 граждан этой страны на выдачу временного вида на жительство в Литве. В их числе – всего 23 специалиста...
 
Новости дня
Новости разные
 
США выбирают президента. Идет подсчет голосов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика