Оба кандидата в президенты США получили более половины необходимых для победы голосов

Источник материала: АФН

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 223 голоса выборщиков, республиканец Дональд Трамп - 148. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов.

Такие оценки привел во вторник телеканал Fox News, передает ТАСС.

Трамп выиграл во Флориде, победа в которой дает кандидату 29 голосов - больше, чем в любом другом колеблющимся штате. Байден одержал верх в колеблющемся штате Аризона (11 голосов).

Пока неясен исход голосования в следующих колеблющихся штатах: Пенсильвания (20), Огайо (18), Мичиган (16), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Миннесота (10), Висконсин (10), Айова (6) и Невада (6). Из них Байден имеет преимущество сейчас только в Миннесоте, согласно подсчетам Fox News.