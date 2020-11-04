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Председателям ГПК, КГБ и министру обороны Беларуси присвоено звание генерал-лейтенанта
Источник материала: Партизан
За кровь?
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий, сообщает пресс-служба главы государства.
"Очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю, министру обороны Виктору Хренину", - проинформировали в пресс-службе.
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