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Белорус Олег Новицкий снова летит в космос в апреле 2021 года

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это будет уже третий его полет




Третий полет Олега Новицкого в космос намечен на апрель 2021 года. Любопытный факт: как раз в это время исполнится 60 лет со дня полета в космос Юрия Гагарина - его исторический полет состоялся 12 апреля 1961-го.

Информация о том, что Олег Новицкий включен в основной состав, появилась на официальном сайте Роскосмоса:

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Помимо Олега Новицкого, в состав основного экипажа также включены Петр Дубров и Сергей Корсаков. В состав дублирующего экипажа вошли Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Напомним, Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Это будет уже третий его полет в космос.
 
 
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