















- Мы летали в Минск . Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке "Салавата". Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда. У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.





- Нет ощущения войны?





- Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными.





- А с другой стороны?





- С другой стороны люди были подготовлены: машины, все в амуниции со щитами, палками, – сказал Панин.



