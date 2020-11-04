ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Григорий Панин: в Беларуси нет ощущения войны. Но там много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке "Салавата"

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин рассказал gorobzor.ru, как попал в Минске на акцию протеста.





- Мы летали в Минск. Гуляли в центре. Мы приехали, очень много ОМОНа. Хорошо, что мы были в экипировке "Салавата". Я понимаю, что там непростая обстановка. Мы проходили сквозь шествие, которое там было. ОМОН нам говорил, чтобы не ходили туда. У меня остались видео, я ничего не выкладывал. Я посоветовался, мне сказали, что лучше не надо. Не то чтобы там страшно, но, выходя на улицу, можешь попасть в неприятную ситуацию, но у нас обошлось.

- Нет ощущения войны?

- Такого ощущения не было. Все демонстрации были мирными.

- А с другой стороны?

- С другой стороны люди были подготовлены: машины, все в амуниции со щитами, палками, – сказал Панин.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин рассказал gorobzor.ru, как попал в Минске на акцию протеста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разорился, сменил профиль, процветает… Что стало с лучшими предпринимателями 1999 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика