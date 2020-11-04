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В Польше отложили введение запрета на аборты из-за протестов. Вот бы и наше правительство слышало людей

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов на фоне массовых протестов. Об этом 3 ноября заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщило PolskieRadio24.



По словам чиновника, дискуссия по этому вопросу продолжается. Ведется поиск новых решений, добавил Дворчик.

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности. Среди прочего КС запретил проведение абортов, если у плода диагностировано неизлечимое заболевание. Решение суда спровоцировало массовые протесты в Польше, которые продолжаются до сих пор.
 
 
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Правительство Польши приняло решение отложить исполнение решения суда о запрете абортов на фоне массовых протестов. Об этом 3 ноября заявил руководитель...
 
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