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Науседа: На рынке Литвы нет места для электроэнергии, производимой на небезопасных АЭС

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с включением первого энергоблока Белорусской АЭС в объединенную энергосистему Беларуси заявил, что в Вильнюсе не смирятся с угрозой, которую представляет эта станция.




"Беларусь не услышала призыва не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", - написал Науседа в "Фейсбуке" во вторник.

Он утверждает, что следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС.

По его словам, следует "также ускорить реализацию проекта синхронизации с континентальной Европой, после которой было договорено не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами".

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.

Физически системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от ЛЭП Беларуси и России после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой в 2025 году.

Ранее во вторник министерство энергетики Беларуси сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси.
 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с включением первого энергоблока Белорусской АЭС в объединенную энергосистему Беларуси заявил, что в Вильнюсе не смирятся...
 
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