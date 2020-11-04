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В Минске задержали владелицу бара «Пересмешник»

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольгу Мазур, владелицу бара «Пересмешник», 3 ноября задержали в Минске.




Как рассказала TUT.by мама Ольги, ее вызвали в Центральное РУВД Минска. Через некоторое время женщине позвонили и сказали, что ее дочь задержана по статье 23.34 КоАП. В протоколе указано, что речь идет об акции 6 сентября. Суда над Ольгой еще не было.

«Пересмешник» – один из баров, который не работал 26 октября и закрылся, после того как санэпидемстанция нашла в баре нарушения. Вчера «Пересмешник» открылся опять после устранения нарушений.
 
Теги: Минск
 
 
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Ольгу Мазур, владелицу бара «Пересмешник», 3 ноября задержали в Минске.
 
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