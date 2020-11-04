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В Минске задержали владелицу бара «Пересмешник»
Источник материала: Партизан
Ольгу Мазур, владелицу бара «Пересмешник», 3 ноября задержали в Минске.
Как рассказала
«Пересмешник» – один из баров, который не работал 26 октября и закрылся, после того как санэпидемстанция нашла в баре нарушения. Вчера «Пересмешник» открылся опять после устранения нарушений.
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Ольгу Мазур, владелицу бара «Пересмешник», 3 ноября задержали в Минске.
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