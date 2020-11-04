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На выборах президента США лидирует Байден

04.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для победы на выборах кандидату в президенты США нужно набрать 270 голосов.

На выборах президента США лидирует Байден
Фото: John Bazemore / AP
Цифры меняются постоянно. Но на данный момент Джо Байден набирает 223 голоса выборщиков при необходимых для победы 270, у Дональда Трампа — 148 голосов, передает CNN.

Между тем пока невозможно говорить об уверенной победе кандидата от Демократической партии: в штатах, где продолжается подсчёт голосов, в том числе в Техасе (38 выборщиков), согласно первоначальным сведениям, лидирует именно действующий глава Белого дома.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.  

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.
 
 
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Для победы на выборах кандидату в президенты США нужно набрать 270 голосов.
 
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