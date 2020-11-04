Разорился, сменил профиль, процветает… Что стало с лучшими предпринимателями 1999 года

Источник материала: Onliner В конце 90-х на Гомельщине происходило много важного. Расстреляли из автоматов авторитета Кабана. Приступили к строительству первого ледового дворца. Начали громить морозовскую банду (и примкнувших милиционеров с чиновниками). Провели первый конкурс бизнесменов... Все эти вехи важны и нуждаются в тщательной исторической документации. Мы же пока поинтересуемся, как поживают (и поживают ли) деловые люди из той тревожной и славной эпохи.

Впервые определять лучшего предпринимателя на Гомельщине придумали в конце 90-х. Тогда еще живы были воспоминания о временах, когда за отличный труд платили орденами.





Наложили традицию на новую реальность. В первый раз региональных ударников капиталистического труда выбрали в 1998-м. Но тогда конкурс не получил большого размаха, его мало кто помнит. Зато через год получилось мощно и красиво. Звание «Лучший предприниматель 1999 года» присваивали в Общественно-культурном центре — с музыкой, сервизами, начальниками.

С тех пор некоторые бизнесмены из числа выходивших на сцену растворились во времени. Другие, наоборот, расцвели… Тогда было 11 номинаций, но нас в первую очередь интересуют производители.

Почему сдохла собачка

Номинация «Лучший предприниматель в сфере производства»: гендиректор мозырского СП «Кентавр БелПоль» Анатолий Пигулевский

Что вообще за «Кентавр БелПоль»? Что производил? Сегодня никто не помнит. А сам Пигулевский — не говорит. Вздыхает: это личное, не надо ворошить.

Того бизнеса у него больше нет, но сам Анатолий Пигулевский никуда не делся и продолжает активную деятельность. Только уже в другой сфере.





Оказывается, это его агроусадьба «Панский сад» (масштабом больше похожая на санаторий) стоит на берегу Припяти в Мозырском районе. Мы про нее рассказывали.

Кроме того, «потихоньку» выращивает кукурузу и голубику на своих 100 гектарах. Сетует только, что нет уже былого здоровья и энтузиазма:

— Когда-то я становился с рабочими и работал вместе с ними. И глядя на меня, они работали в пять раз лучше. А теперь все какое-то вялотекущее…

Лучший производитель 1999 года утверждает, что не занимается бизнесом:

— Где там у меня бизнес? Я крестьянин: посеял, убрал, попытался продать. Вот сейчас выбиваю деньги за свои семена — а мне их просто не отдают, ничем, ни рублями, ни продукцией.

То, что рассказывает о тяжестях жизни Анатолий Пигулевский, не совсем вяжется с процветающим видом его «санатория».









— Ай, иногда думаю, что продал бы за одну базовую, — признается крестьянин. — Слишком много хлопот. Люди приезжают отдыхать — со всеми вытекающими последствиями. Это бессонные ночи, постоянное беспокойство. За 12 лет насмотрелся на многое.

У нас сердце кровью обливается от мысли, что такая красота будет продана. На предложение просто нанять уже наконец управляющего, который справлялся бы с вытекающими последствиями, Анатолий Пигулевский рассказывает притчу:

— У пана была собака. Он заметил, что она худеет, хотя мясо псарю выделяется регулярно. Пан нанял человека, который следил бы, как кормят эту собачку. Она стала худеть еще сильнее. Нанял третьего человека, чтоб глядел за этими двумя. Собачка сдохла.

Вот поэтому мы не держим сторожей и наемных управляющих.

Как бы то ни было, «небизнес» Пигулевского сегодня приносит деньги ему и налоги казне. Хоть это совсем не то, за что он в незапамятные времена получил диплом под аплодисменты.

Все, что могли, — пробурили

Номинация «Лучший предприниматель в сфере строительства»: Николай Черношей, генеральный директор ОАО «Дельта»

Буровая компания «Дельта» основана в 1990 году в деревне Борщевка Речицкого района. С тех пор дислокацию не меняла, только разрослась многократно. Даже номер мобильника у гендиректора ни разу не менялся. Он настаивает: «Приезжай, надо, чтоб ты увидел!»





В 90-е тут было скромное производственное здание и площадка, заставленная советской техникой. Теперь — контора в «колониальном» стиле с золотыми перилами и совсем другие машины в парке.











— Во! — радуется Николай Черношей, добравшись до кучки неказистых ЗИЛов, которые притаились за новой техникой. — Это старые машины, которые в 90-е распродавало Минобороны. Они уже тогда были старыми, на них мы начинали работать. Да они и сейчас в рабочем состоянии, садись и бури. Только незачем… Надо бы отдать кому.





За 20 лет накопились различия — в масштабах, технике, зарплатах, специфике спроса. Тогда бурили в основном водяные скважины — теперь на это направление приходится процентов 5 объема. Заказчикам уже нужны шурфы под сваи.

Сегодня у «Дельты» все импортное, дорогое, слишком умное и в гораздо больших количествах. В Борщевке малая часть техники, приехавшая на профилактику и ремонт, основное — в местах работы. В Беларуси заказов почти не осталось, что могли — уже пробурили. Главные заказы — там, где газ и желательно вечная мерзлота.

В коридорах — галереи снимков, которые делал лично Николай Черношей в Якутии, на Ямале и бог знает где еще.







С 1999 года, когда вручали титул, в «Дельте» работало около сотни человек. Теперь 600 — с учетом филиалов в России и Казахстане. Причем, как бы далеко ни располагалось место бурения, принципиально работают только белорусы.

— Не проще там местных нанять?

— Ну да, попробуй поработай с местными, — не верит в их талант Черношей. — В общем, наши надежней. Мы сами готовим кадры. Когда надо, набираем толковых трактористов и учим, чтобы человек стал специалистом, который нам нужен. Только нормального не так-то просто найти…





По словам Николая Черношея, буровики, которые работают в России, получают от 5 тысяч белорусских рублей в месяц. Кормят на объектах бесплатно, возят бесплатно, одеждой обеспечивают.

Так выглядит столовая на базе. Здесь компенсируют 80% стоимости обеда («Если вообще бесплатно сделать, получится бардак», — считает Черношей).





Старожилы фирмы говорят, что в конце 90-х получали около 100 долларов — это считалось много.

Николай Черношей выигрывал региональный предпринимательский конкурс каждый год, пока он проводился, — всего 18 раз. Говорит, каких-то льгот, кроме морального удовлетворения, за это не полагалось.

Кстати, «Дельта» — та самая организация, которая бурила шурфы для прославленного гомельского флагштока .

— Вы ж в курсе, какой шум был по этому поводу. Как вы в это вообще ввязались?

— С нашей стороны это была благотворительность. А из-за чего шум вообще? Ведь это государственный символ…

Николай Черношей говорит, что скважины под сваи для флагштока — это такой подарок всем нам. По крайней мере, он за эту работу денег не брал.





Что-то делает нашу жизнь хуже

Номинация «Лучший предприниматель среди фермерских хозяйств»: Михаил Шруб (Житковичский район)

Шруб никуда не делся, его хозяйство все годы показывает, как надо работать. Но есть конкретные претензии, сейчас доберемся до них.





В конце 90-х у Михаила Шруба было 150 гектаров и 10 работников (включая его). Эпический скандал случился, когда выяснилось, что соседний колхоз, у которого в 10 раз больше земли, производит столько же продукции. Потом произошло небывалое присоединение колхоза вместе со всеми работниками к фермеру.