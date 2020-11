В 2009-м Lada едва не вывела на рынок конкурента Ford Focus. Что случилось с Lada C?

Источник материала: Onliner Вы еще помните, что было у «АвтоВАЗа» до Lada Vesta и XRAY? Правильно. «Приоры», «Калины», «Гранты» и прочие «Десятки». В российской глубинке любые Lada всегда пользовались спросом, а вот белорусы привыкли к славным европейским «бэушкам» и не готовы были соглашаться на устаревшие модели «АвтоВАЗа». Фактически до появления Vesta, Lada на нашем рынке держалась исключительно за счет корпоративных продаж. А ведь все могло быть иначе: в конце нулевых у Lada должно было появиться семейство Project C, включающее в себя современные модели: хетчбэк, кроссовер, универсал и седан С-класса. Сегодня в стенах «АвтоВАЗа» об этом проекте не принято говорить вслух. Слишком много сил ушло «в никуда». Да и среди автолюбителей мало кто помнит Lada C. Но мы напомним.

Задача — создать конкурента Ford Focus

А ведь если задуматься, у Lada никогда не было модели гольф-класса (С). Priora, Kalina, Granta и даже современные Vesta и XRAY относятся к сегментам А и В. О своем намерении выпустить конкурента Ford Focus и Toyota Corolla руководство «АвтоВАЗа» несколько раз намекало в интервью различным СМИ начиная с 2003 года. Тогда маркетологи Lada, насмотревшись на успехи «Фокуса» (он был самым продаваемым автомобилем в России), решили создать собственную модель в малом-среднем классе.





В начале 2000-х речи не шло о каком-то там семействе или даже нескольких моделях. «АвтоВАЗ» хотел просто вывести на рынок седан крупнее и дороже «Десятки». Над названием не думали и в штаб-квартире производителя называли будущую новинку просто Lada C или заводским индексом 2116. Забегая вперед отметим, что коммерческого имени модель так и не получила, все концепты данного направления обозначались дежурным названием Lada C.









Первая С-ласточка

Впервые «живой» автомобиль Project C был представлен в 2006 году на выставке «Интеравто». Журналисты «За рулем» и «Авторевю» были в восторге — они всегда пристально следили за редкими новинками «АвтоВАЗа», а здесь не просто новая модель — а замах на новый сегмент. Как раз в 2006-м впервые и заговорили о том, что Lada Project C — это не банальная новинка, а большое семейство, которое к 2010 году должно было включать как минимум три разные машины.





Lada Project C был продолжением идеи концепта Lada «Силуэт», который дебютировал в Москве двумя годами ранее. Внешне автомобиль смахивал на Ford Focus, но самое главное — у него была собственная уникальная платформа. И «Силуэт», и Project C являлись не типичными для Lada пластиковыми коробками без салона и двигателя, а реальными ходовыми автомобилями. Более того, россияне собрали целую партию Project C (18 штук) и несколько из них разбили в краш-тестах. Это был абсолютно новый подход «АвтоВАЗа» к выводу свежих моделей на рынок.





В архивах «АвтоВАЗа» остались результаты краш-тестов седана. Он набрал 12 из 16 баллов при фронтальном столкновении и 14 баллов при боковом ударе. На то время машина получила бы четыре звезды EuroNCAP и стала бы первым российским автомобилем с таким высоким показателем. В базовом оснащении для Lada C должна была идти одна подушка безопасности, но в краш-тестах ее не применяли.





На презентациях Lada Project C представители «АвтоВАЗа» просили не заострять внимание на внешнем виде седана. Мол, дизайн еще будет дорабатываться, а сейчас инженеры работают над технической начинкой. Передняя подвеска представляла собой типичные для сегмента стойки McPherson с L-образным рычагом, прикрепленным к подрамнику. Экспертов удивило, что платформа седана могла иметь как передний, так и полный привод. Ниже мы еще вернемся к этому моменту. Сзади должна была быть балка. Перед инженерами ставилась задача сохранить розничную стоимость Project C в пределах $12—13 тысяч за хорошую комплектацию. Иначе о конкуренции с Ford Focus не могло идти и речи.

Помогли канадцы

Седан Lada «Силуэт» россияне делали своими силами, как и первый вариант седана Project C. Но на «АвтоВАЗе» понимали, что самостоятельно довести такой проект до реализации будет сложно. Тем более опыта производства машин средней ценовой категории у российского производителя не было. В 2006 году на помощь «АвтоВАЗу» вызвалась канадская компания Magna International, которая имеет подразделение в Европе, — Magna Steyr.





Соглашение о совместной разработке машин было подписано между ОАО «АвтоВАЗ» и Magna International Inc. 23 мая 2007 года в Вене, хотя к реальному сотрудничеству компании приступили годом ранее. Тогда уже была готова документация на все системы будущей модели и составлены технические характеристики. Выпускать машины планировалось в Тольятти в рамках СП по аналогии с «GM-АвтоВАЗ» (где делали успешный внедорожник Chevrolet Niva). В первые годы работы проекта (2009—2010) россияне должны были отгружать 220 тысяч машин в год. Позже объем производства обещали увеличить вдвое. Переводя на язык статистики, «АвтоВАЗ» собирался заполонить дороги всех стран СНГ своей перспективной моделью.





Согласно договору Magna должна была поставлять в Тольятти самые важные компоненты для будущих моделей «Проекта С». Кроме того, канадцы направили своих специалистов в Тольятти, чтобы помочь разработать новые прототипы на базе новой платформы. Даже в 2007 году было понятно, что одним седаном сыт не будешь. Планировалось выпустить на рынок еще хетчбэк и кроссовер. А в идеале еще и универсал.

Lada покоряет Женевский автосалон

Уже в 2007 году «АвтоВАЗ» и Magna представили миру свой первый совместный проект — стильный шоу-кар Lada C Concept. Канадцы настояли на том, чтобы машину презентовали на крупном автосалоне, а не на какой-нибудь промышленной выставке под Москвой. В итоге презентация хетчбэка состоялась на Женевском автосалоне. Работа над машиной велась около года.





На этот раз создатели поработали в первую очередь над стилистикой машины. До руководства «АвтоВАЗа» дошло, что встречают новую модель по одежке, а не по балкам или рычагам в подвеске. Ожидалось, что именно такой внешний вид получат все модели будущего семейства Project C. Автомобиль был трехдверным с закошенной задней частью в стиле Volvo C30. Новенькая Lada была оснащена 2-литровым бензиновым мотором и разгонялась до скорости 210 км/ч. Lada C Concept еще долго будет всплывать в рейтингах «Самые красивые Lada». Очень жаль, что такой хетчбэк не попал в серию.









Кроссовер Lada C

В 2008 году Lada снова удивила фанатов. На этот раз россияне на пару с Magna International разработали предсерийный кроссовер Lada C-Cross Concept. Обратите внимание, что, как только к проекту подключились канадцы, концепты Lada начали называть лаконичными названиями без всяких архаизмов вроде «проект» или «опытный».





В интервью журналу «За рулем» представители «АвтоВАЗа» сообщили, что в серийное производство C-Cross пойдет в 2012 году. Машина была построена на платформе Project C, и клиентам собирались предоставить выбор между передним и полным приводом. Вот зачем инженеры «АвтоВАЗа» так пристально работали над архитектурой и оставили возможность установки подключаемой задней оси.





Согласно документации Magna International, для паркетника были предусмотрены 4-цилиндровые моторы, расположенные поперечно. Объем двигателей варьировался от 1,6 до 2 литров. Все моторы должны были быть атмосферными и работать в паре с механической либо автоматической коробкой передач. Ожидалось, что кроссовер с передним приводом и 1,6-литровым мотором будет стоить $15 тысяч.

Как все закончилось

Россияне, уставшие от устаревших моделей Lada, с нетерпением ждали реализации проекта Project C. Еще бы — в 2000-х годах на рынке не было такого количества бюджетных моделей, как сейчас, но людей, желающих купить недорогую машину в салоне, хватало. Им приходилось покупать либо Lada Priora, либо копить на Ford Focus. Хорошо, что за Lada C не выстроились очереди предзаказов. Проект неожиданно заморозили в 2009 году, и отношения между «АвтоВАЗом» и «Магной» сохранились лишь на формальном уровне. Сейчас трудно сказать, что именно пошло не так и кто стал инициатором закрытия проекта «С».

Интересный факт: в 2009 году, когда стало ясно, что Lada Project C так и останется концептом, канадцы пытались купить долю СП «GM-АвтоВАЗ» у американского концерна General Motors. Но руководство GM решило не торопиться с продажей акций.





Что касается «АвтоВАЗа», компания решила сотрудничать с Renault-Nissan, и плоды этого сотрудничества мы с вами видим как на дорогах общего пользования, так и в верхних строчках отчетов БАА. Lada Largus, Vesta и XRAY стали тем самым «глотком свежего воздуха» после десятилетий застоя Lada.

В 2010-х стало ясно, что сегмент С — не самый перспективный на рынке России, и производители принялись расширять предложения в В-классе, а также предлагать клиентам различные кросс-модели: от вседорожных версий хетчбэков и универсалов до полноценных кроссоверов. Теперь весь модельный ряд Lada построен вокруг нескольких архитектур малого класса. А проект Lada C уже больше 10 лет покрывается пылью на выцветших страницах специализированных журналов в архивах библиотек.