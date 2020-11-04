Белорус окончил строительную академию, стал программистом, а теперь делает фигурки из комиксов

Источник материала: Onliner Когда есть работа — хорошо. Когда есть хорошая работа — отлично. А если еще остается время на хобби, тогда жизнь удалась. Или по крайней мере все к тому идет. У нас сложилась «тематическая» беседа с белорусом, который внезапно для себя нашел необычное хобби — создание миниатюрных фигурок популярных персонажей комиксов. В планах у него Харли Квинн из «Отряда самоубийц», рядом отдыхает готовый (или почти готовый) Человек-паук.

Почему беседа «тематическая»? В эфир выходит очередной сезон сериала «Мандалорец», который полюбился аудитории не только за счет того, что события разворачиваются во вселенной «Звездных войн», но и благодаря малышу Йоде (или если официально, то Дитя). А Владимир начал свою историю именно с «мимимишного» персонажа сериала. С парнем из Бреста мы поговорили о его увлечении, а в конце выскажем наше мнение о начале второго сезона «Мандалорца»: стоит его смотреть или нет.

Сейчас Владимир трудится разработчиком в одной айтишной конторе. До этого он успел потрудиться на ниве строительства: окончил строительную академию в Украине, параллельно год отучился на ландшафтного дизайнера.

— А потом решил, что нужно что-то менять, появилась идея своего проекта в коллаборации стройки и программирования, начал учить Java, пошел в программисты и уже три с половиной года как являюсь разработчиком, — говорит он.

Фигурки для него — это хобби, возможность отдохнуть и расслабиться. Хотя времени (по большей части вечернего и ночного) на это уходит немало. Плюс съемка для YouTube-канала. Готовых фигурок у него пока две, в процессе создания находятся еще четыре.

О ценах на материалы

— Дело это недешевое, материалы достаточно дорогие. Если прикинуть, на материал на одну фигурку уходит порядка $30. Даже, наверное, больше — я еще форму отливаю. Первоначально я леплю из скульптурного пластилина, который стоит порядка 13—15 рублей за килограмм, его можно переиспользовать. После того как я вылепил пластилиновую фигурку, делаю опалубку (последний раз делал из пенопласта), ставлю туда фигурку и заливаю специальным силиконом для форм, — рассказывает наш собеседник. — Силикон стоит в районе 60 рублей за килограмм. Потом заливаю непосредственно саму фигурку — использую популярный полиуретановый пластик Smooth-Cast, американский. Дальше грунтую, крашу акриловыми красками и покрываю акриловым лаком. Пластик двухкомпонентный, они есть разные по времени жизни — я использую тот, который «живет» порядка семи минут. Трачу примерно пять минут на перемешивание, потом заливаю форму. Он начинает кристаллизоваться, и минут через сорок — час пластик уже твердый, его можно извлекать из формы.





Фигурки или их элементы не требуют доработки наждачкой или другими инструментами. Владимир пояснил, что намеренно выбрал силикон, позволяющий полностью передавать задуманные им текстуры, изгибы, «морщинки», царапины и так далее.

— Силикон бывает двух видов: на оловянном катализаторе и на платиновом. Я использую второй, он более дорогой, конфликтует с некоторыми другими материалами, но очень четко повторяет текстуру фигурки.

Сколько уходит времени

Чистого времени на одну фигурку уходит около десяти часов. Понятно, что не всегда можно обеспечить непрерывность процесса, поэтому в реальном времени это занимает не один день.

— Первым делом идет грунтовка — сама она занимает минут двадцать, может, десять — в зависимости от сложности. Но потом как минимум двенадцать часов уходит на сушку. После этого я обычно наношу основные тона, потом тени, потом высветляются более видимые места. Много времени занимают глаза — для них я использую глянцевые краски и суперглянцевый лак.





Размер фигурки — около 15 сантиметров с учетом подставки. В этом Владимир отталкивается от своей первой работы — у нее были такие габариты. В таком размере фигурки выглядят привлекательнее, есть возможность обеспечить должный уровень детализации.

Многие материалы приходится заказывать в Минске, в том числе силикон и пластик, через интернет: в Бресте ассортимент меньше, но есть кисточки и краски. Как выбирал?

— При подборе материалов я посмотрел очень много видео на YouTube, параллельно искал статьи о том, что лучше использовать, какие материалы с какими не конфликтуют. Потому что, например, тот же силикон на платиновом катализаторе не «дружит» с пластилином, содержащим серу, — материал просто испортится, силикон не застынет. Ну и другие тонкости есть.

Первый блин комом?

Материалов и заготовок было испорчено минимум. По словам Владимира, он скрупулезно подошел к вопросу сбору информации, перед тем как приступить к работе:

— На начальном этапе я испортил только одну фигурку. И то испортил я ее не потому, что материалы неправильно подобрал, а потому что, когда льешь фигуру в форму, кое-где скапливается воздух. И чтобы все «пролилось» хорошо, нужно создавать каналы, через которые воздух выходит, а потом обрезать лишние куски пластика. Если этого не сделать, где-то пальца может не хватить или, как было у меня, пропадет нижняя часть ушей малыша Йоды.





Есть нюансы и с пластилином. Когда в межсезонье в квартире было прохладно, твердый пластилин таким и оставался. Когда включили отопление, он стал заметно мягче. По словам нашего собеседника, если делать что-то крупное, это не помеха. Если же уделять внимание мелким деталям вроде глаз, становится сложнее.

Также возникают вопросы с грунтовкой и красками: иногда приходится наносить с десяток слоев светлым или ярким оттенком, чтобы перекрыть темный грунт — так было, например, с тыквой для «хэллоуинского маленького Йоды».

Кого сделать, мужчина выбирает «по ощущениям».

— Мне нравятся герои и DC, и Marvel, и «Звездных войн». Стараюсь выбрать, чтобы и мне было интересно, и одновременно герой был «красочный». Сейчас я задумался над созданием фигурки Харли Квинн из «Отряда самоубийц»: она достаточно сложная и вместе с тем эффектная дама — должно получиться интересно.





Чтобы обеспечить правильную анатомию, Владимир использует классический прием скульпторов — проволочный «скелет». Так он работал над Человеком-пауком.

— С малышом было легче: он такой «однородный кусок», каких-то отдельных тонких деталей нет, разве что уши достаточно тонкие, но с ними хорошо получилось.

А еще приходится снимать видео

Второй основной компонент увлечения белоруса — видео, в которых он старается рассказать о своей работе, для чего Владимир завел канал на YouTube . Нам кажется, это ценно тем, что в кадре работа не профессионала, который вылепил армию малышей Йод и Дартов Вейдеров, а начинающего — вместе делать ошибки веселей.





— Для съемки видео в начале этого года я купил себе восьмую GoPro, хотел использовать ее и для активного отдыха. Камера полностью меня устраивает. А в плане микрофона я придерживался варианта «дешево и сердито», хотя сейчас понимаю: нужно было покупать подороже. А кроме того, что «подороже», мне просто нужно научиться с этим работать. Также я купил дешевые китайские штативы — камера на них стоит, но, если их много трогать, могут и сломаться. Складывается такое впечатление…

Видео получается неплохо, но над звуком надо поработать: в первом ролике я немного стеснялся, тихо разговаривал, во втором начал бодрее, но столкнулся с техническими вопросами: нарезка звука, чистка шумов. Но это все занимает много времени — надо лепить и одновременно снимать, потом монтировать, подбирать музыку, озвучивать. Третий ролик я постараюсь сделать намного качественнее.

На одну фигурку у Владимира получается примерно восемь часов видео. Операторского мастерства он пока не наработал, поэтому ролики сняты с одной позиции. На монтаж первого видео ушло часов восемь, второго — в два раза меньше. Как отметил брестчанин, бывает, что с отснятого часа двухчасовой работы выходит две минуты материала, попавшего в финальную версию ролика.

Борьба с собой

— Порой хочется вместить все. Начинаешь бороться с собой и понимаешь, что лучше показать меньше по объему, но больше технологических моментов, — признается он и добавляет реалистичного взгляда на жизнь: — Я понимаю, что Москва не сразу строилась. Я могу снимать видео и год, и два, но никто не скажет «Чувак, это круто», не придут подписчики. Мне это нравится само по себе. Если не пойдет, я просто перестану снимать или буду снимать реже. Или постараюсь сделать лучше. Вернее, лучше я буду стараться делать всегда.





Дома на Владимира иногда ворчат из-за его увлечения: мол, много времени тратит.

— Но я стараюсь проводить время так, чтобы было не в ущерб семье, — говорит он.

Еще и с собой нужно немного бороться.

— Иногда приходится заставлять себя, потому что приходишь с работы, плюс ребенок… Обычно, если я приступаю, делаю это после девяти-десяти вечера, когда никто не отвлекает, когда тихо и спокойно. Иногда и раньше, при ребенке — ему интересно, но он пытается повторять за мной. Я даю ему пластилин и какие-то не получившиеся фигурки, он с ними играется, красит… — улыбается Владимир. — Я получаю от всего этого удовольствие. Последний раз, когда я доводил фигурку, нон-стоп сидел шесть часов, почти до утра. Не наблюдал время — мне просто нравилось.

Мастерскую он, кстати, обустроил дома. Рабочее место представляет собой открытую «каморку» со стенками в два метра высотой — она находится в углу комнаты. Стенки — из панелей черного цвета, стол собрал сам, на нем установлена лампа, а сверху висит пара длинных диодных светильников. Логотип — тоже самодельный. Полочки для инструмента и кистей — в стиле стимпанка из меди, которая когда-то была уголками и сантехническими элементами — материалы покупались в магазине.





— Больше времени занял поиск материалов, плюс месяц я логотип рисовал: то было некогда, то идей нет. Вот на это месяц и ушел, — говорит наш собеседник.

Если все пойдет как задумано

«Если пойдет», Владимир намерен сделать ремонт в гараже и перебраться туда — заняться чем-то более масштабным в виде масок, шлемов и костюмов (у него есть опыт, полученный в клубе исторической реконструкции).

— Когда я наберу достаточное количество подписчиков и начну зарабатывать хоть какие-то деньги, хочу перейти на крафт масок, возможно, какой-то амуниции. И потом можно снимать что-то более серьезное: например, собрать десять друзей, одеть их в разных персонажей и устроить пейнтбольное побоище.

А пока следующей фигуркой может стать Дарт Вейдер со светящимся мечом.

— У меня даже есть концепт, как сделать классно. Но я, наверное, вначале наберусь немного опыта, а потом уже приступлю.





Планирует ли Владимир торговать фигурками? Говорит, что нет: слишком много правовых моментов — он уже консультировался с обладателями прав на малыша Йоду.

И небольшая «добавка» без спойлеров о втором сезоне «Мандалорца» с тем самым Йодой.

Стоит ли смотреть второй сезон «Мандалорца»

В прошлую пятницу, 30 октября, начался показ второго сезона сериала «Мандалорец», который, напомним, находится под крылом студии Disney и потому выходит на сервисе Disney+. Это один из наиболее ожидаемых сериалов года по нескольким причинам. Во-первых, это вселенная «Звездных войн». Во-вторых (а может, теперь это главнее), в нем принимает участие новая звезда — малыш Йода, или Дитя. Именно он помог проекту обрести огромную популярность, а также поднять оценки как критиков, так и обычных зрителей: ушастый зеленый гном с огромными глазами стал любимцем публики.











Это поняли в Disney, поэтому во втором сезоне «Мандалорца» малыш получил больше экранного времени — смотри и наслаждайся трепещущимися на ветру ушами, цепкими лапками и пушком на макушке. Йоды много — по крайней мере в первом эпизоде.

Радует то, что создатели сериала не стали расслабляться, а сразу устроили экшен — с простой как пять копеек заявкой, очевидный, с шуточками (точнее, комичными ситуациями) в стиле «Звездных войн». Плюс старые добрые аниматроники, а не смоделированные на компьютере фантастические твари. Смотришь на таких и понимаешь: это механическая кукла, но жизни в ней больше, нежели в полностью компьютерной Годзилле.

Сюжет эпизода вторичный — то же мы наблюдали в первом сезоне. Вначале это вызвало какую-то грусть, но потом стало понятно: это вполне себе фишка. Черта характерна для «процедурального» контента — когда каждая серия рассказывает как бы отдельную мини-историю, которые затем замкнутся в финальном эпизоде. Говорить о том, плохо это или хорошо, можно будет после хотя бы трех серий.

Пока же очень мимимишный Йода, которого к тому же очень много, радует. Да, «магии» нет — она осталась в первом сезоне. Теперь это «„Звездные войны“ нового времени» — телевизионные (ну, или стриминговые), а не грандиозные киношные. Фавро сделал свое дело, хотя кое-какие огрехи случаются (куда без них). Ждем следующих эпизодов.

Стоит ли смотреть? Если вам понравился первый сезон, ответ однозначный: стоит. Если вы не смотрели первого «Мандалорца», понять, что к чему, будет сложнее, и потому просмотр будет менее захватывающим.

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