$300 000 ущерба и сотни пострадавших. Как белорусы по всей стране мечтали о новых окнах, но так их и не дождались

Источник материала: Onliner

Не так давно в редакцию Onliner начали приходить сообщения от совершенно разных людей, которых между собой породнила пренеприятнейшая ситуация: все они остались недовольны работой одной, по их убеждению, недобросовестной фирмы. Завязка у этой истории довольно банальная: заказали у компании окна и(или) двери, но так их не дождались. Требовать свои заветные стеклопакеты (кому-то ради них пришлось взять кредит в банке), по сути, не у кого: в октябре фирма объявила о ликвидации. Если ее признают банкротом, то вернуть свои деньги будет практически невозможно. У разбитого корыта, а в данном случае окна, остались сотни белорусов. Они пока не сдаются и проявляют чудеса солидарности — в последнее время для нашей страны это уже обыденность. У компании на этот счет свое видение. Мы попытались склеить воедино кусочки этого разрозненного пазла.

История одного из...

В августе минчанин Андрей Зарубин решил поставить в своем жилье новые окна. Как любой современный человек, зашел в Google, кликнул на первую ссылку и оказался на сайте компании 1professional. Оставил заявку, и уже на следующий день к нему домой приехал специалист: сделал замеры, рассчитал стоимость.

— Цена меня устроила, качество тоже. Прямо на месте заключил договор, внес предоплату — 40%, это около 300 рублей, получил чек. В документе было написано, что срок изготовления окон — 10—40 рабочих дней. Когда прошли первые 10 дней, я позвонил по указанному в интернете номеру и попал в call-центр, где девушка-менеджер заверила, что мои окна уже находятся на этапе производства.









Подобный ответ Андрей слышал еще не раз, но узнать, когда же стеклопакеты достигнут пункта назначения, а именно его квартиры, так и не смог. 8 октября время, указанное в договоре, истекло.

— Я снова позвонил в компанию и попросил расторгнуть договор. Мне предложили написать по этому поводу письмо в свободной форме. Я отправил его сначала по email, потом по юридическому адресу. Ответа я так и не дождался. А 25 октября увидел на их сайте, что фирма находится в стадии ликвидации.

Оказалось, Андрей далеко не единственный, кто так и не получил обещанное. На сайте window.by, где собраны отзывы на отечественных производителей и поставщиков окон, он наткнулся на десятки недовольных сообщений о деятельности 1professional. Посыл везде был примерно одинаковый — стеклопакетов нет, денег нет, фирмы нет. Причем гневные посты почти ежедневно появляются там до сих пор.





— Люди оставляли свои номера телефонов, и таким образом нам удалось объединиться: был создан чат в Viber, сейчас в нем около 100 участников. Мы начали обмениваться информацией, искать пути решения. Узнали, что окна 1professional заказывала в Смоленске, у производителя «Максиформ». Связывались с ним, но, естественно, он не будет брать на себя чужие обязательства.

Когда пострадавшие стали копать под 1professional, вскрылась еще одна интересная деталь. От имени компании договоры заключали сразу несколько лиц: два физических (ИП Чижов Денис Анатольевич, ИП Коцур Светлана Владимировна) и два юридических (ООО «Дженералритейл» и ЧТУП «Уан Профешнл», директором которого является Чижов). Оформлены они были абсолютно одинаково, даже бланки совпадали. Что примечательно: все вышеперечисленные лица, если верить журналу « Юстиция Беларуси », 23 октября подали заявления на ликвидацию.









— В тот же день перестал отвечать call-центр, а накануне минский офис в срочном порядке покинули все сотрудники. Замерщики, до которых удалось дозвониться, рассказывали, что их либо уволили, либо отправили за свой счет.

В Центре ликвидации предприятий рассказали, что за неделю к ним обратилось уже больше 200 человек.

— В течение двух месяцев мы собираем требования от граждан. Нам, как ликвидаторам, важно, чтобы все кредиторы заявились: предоставили договоры, размер требований. По истечении этого срока будет принято решение о чистой ликвидации компании или о ее банкротстве. При чистой ликвидации предприятию хватает активов, чтобы погасить долги. А вот при банкротстве они будут выплачены частично, согласно проценту от общей суммы задолженности. Все кредиторы, которые к нам обращаются, относятся к 4-й очереди погашения. Сначала — обязательства по заработным платам, ФСЗН, налогам. Но, насколько мы знаем, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы люди все-таки получили свои окна, — пояснили в организации.





Сами пострадавшие в ожидании чьих-то решений не сидят. Многие из них уже подали заявления в местные РУВД с просьбой разобраться в ситуации. А еще они готовят коллективное заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Список инстанций, в которые оно отправится, довольно внушительный: Администрация Президента, Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Комитет государственного контроля, Следственный комитет… Всем этим процессом руководит Александра Малаева. Она когда-то своих окон тоже недосчиталась.

— Я составляю список всех жертв этой компании. Каждый день мне пишут люди со всей Беларуси. Деревни, агрогородки, областные центры, столица… Не знаю, какой населенный пункт не затронула эта волна. Речь идет о сотнях обманутых. Общий ущерб — в районе $300 000. Я сама лишилась 2600 рублей, но я частный предприниматель, мне не так тяжело далась эта потеря. А мне звонят люди и плачут: они влезли в кредиты, им некому помочь. Поэтому я выкраиваю время по ночам, чтобы этим заниматься. Пока я подаю заявление от лица 83 человек, просто чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Но наверняка будет еще одно: ко мне продолжают и продолжают обращаться, — делится девушка.





В документе, оказавшемся в распоряжении редакции, среди потерпевших — жители всех областей, кроме Гродненской. Больше всего — из Минска. Самый первый договор, по которому обязательства так и не были выполнены, датируется 15 июля. Последний был заключен 15 октября. Разбежки по размеру предоплаты тоже значительные: кто-то попал на «смешные» 300 рублей, кто-то — на 10 000.

— Есть те, кто взяли льготный кредит на строительство жилья по 240-му Указу президента (его могут получить многодетные семьи, сироты, люди с инвалидностью и др. — Прим. Onliner). Они должны отчитываться за каждую потраченную копейку. Сейчас банк заморозил оставшиеся платежи: окон-то нет.

Партнеры: «Сотрудничаем с этой фирмой больше трех лет»

В своих разговорах пострадавшие упоминали еще две компании — немецкую Rehau и российскую «Максиформ». Попытаемся разобраться, какое отношение они имеют к этому делу, если вообще имеют.

Rehau — один из крупнейших изготовителей комплектующих для окон ПВХ, в том числе профилей. Он поставляет их на заводы-производители, которые собирают стеклопакеты и отгружают дилерам, а они уже их продают. В нашей цепочке завод-производитель — это тот самый « Максиформ », а дилер — это 1professional.





— Так уж повелось в Беларуси, что дилеры очень часто упоминают наш бренд, когда продают окна, сделанные из профиля Rehau, так как у потребителя он ассоциируется с хорошим качеством. Единственная наша связь с 1professional — это то, что они реализуют окна ПВХ из нашего профиля на протяжении последних 4 лет. При этом никакие прямые отношения — финансовые, юридические и т. д. — нас не связывают. Мы работаем с компанией-производителем и перед ней все свои обязательства выполняем в полной мере, — объясняет руководитель бюро продаж компании Rehau в Республике Беларусь Александр Подгорный. — Конечно, к нам напрямую обращались люди (по поводу 1professional. — Прим. Onliner), мы по возможности старались дать требуемую ими информацию.

У нас нет ни административных, ни юридических рычагов влияния на ситуацию, но мы очень заинтересованы в благоприятном ее разрешении для потребителей.





В компании «Максиформ» ограничились более лаконичным ответом:

— Сотрудничаем с этой фирмой больше 3 лет. По сей день она размещает у нас заказы. Нам поступали звонки от отдельных лиц, но мы не смогли их проконсультировать, так как они не знали номера производственного заказа. Остальное комментировать не можем, так как это коммерческая информация.

1professional: «Стараемся поступить по-человечески»

Нам удалось дозвониться до Дениса Чижова, учредителя компании 1professional. И вот что он нам ответил:

— Мы работаем с 2012 года, у нас десятки тысяч положительных отзывов. Но в этом году мы столкнулись с некоторыми трудностями: ухудшением экономической ситуации, падением спроса и одновременным подорожанием закупочных цен на окна, проблемами с поставками… Да даже история с закрытием границ! Все эти неблагоприятные обстоятельства и привели к сложному финансовому положению. В октябре мы поняли, что больше не можем выполнять свои обязательства перед покупателями и решили ликвидировать предприятие.





— Вы говорите о том, что проблемы начались в октябре, но некоторые люди ждут свои окна с июля…

— Срок изготовления продукции — до 40 рабочих дней, это два месяца. В основном ее не получили те, кто заключил договор в августе и позднее. Может, осталось пару человек с июля, но это единицы.



— Почему от имени компании заключали договоры сразу четыре представителя? Зачем так много?

— Предприятие «Уан Профешнл» изначально действовало в Гомеле и только потом вышло на общереспубликанский рынок. Я, как индивидуальный предприниматель, всегда работал в Минске. Компания «Дженералритейл» занималась поставкой дверей. Еще одно ИП мы привлекли когда-то для увеличения объемов продаж, чтобы получить выгодную скидку на производстве. Единственное лицо, которое еще заключало договоры до середины октября, это «Уан Профешнл». Мы думали, что в Гомеле дела идут лучше. Когда поняли, что это не так, решили остановиться.











— Вы планируете как-то исправить ситуацию?

— Мы не отказываемся отгрузить окна тем, кто все еще хочет их получить. Сейчас мы разрабатываем алгоритм поставок. Конечно, одномоментно отправить всем заказы мы не в силах, будем двигаться от старых клиентов к новым, но постараемся сделать все максимально быстро. А вот деньги вернуть мы, увы, уже не сможем.



— Вы в курсе, что на вас уже подали не одно заявление в милицию?

— Да, меня уже вызывали дать пояснения. Фирма находится на стадии ликвидации, и пока не начат процесс банкротства, нельзя возбудить дело. Но даже если это произойдет, еще надо доказать, что я имел умысел присвоить себе чужие средства. Но у нас за плечами много довольных клиентов — вряд ли можно сказать, что мы мошенники.

Мы ночами не спим, чтобы как-то решить ситуацию, а люди думают, что мы украли их деньги и теперь лежим с ними на диване. Становится обидно.

Мы и сами не раз сталкивались с непорядочными людьми. Приведу вам пример. Перед тем, как привезти окна, мы всегда предварительно созваниваемся с заказчиком. Одного предупредили, что доставим их через 3 дня. Приезжаем — по договору это был уже 42-й день — а нам в ответ: «Ничего мне не нужно, я хочу вас проучить: верните предоплату». Возвращаем деньги, а человек все равно идет в суд с намерением получить не только окна, но еще и компенсацию за моральный ущерб. Что это, как не желание заработать? Причем есть те, кто сами затягивают процесс: то из-за нехватки денег, то из-за отъезда. А потом их уже 41-й день не устраивает.





— Но ведь по договору крайний срок выполнения заказа — 40 дней, а значит, жалуются люди на вполне законных основаниях…

— Если бы мы отвечали всем строго по закону, то сказали бы: подавайте требования ликвидаторам, ждите суда, банкротства фирмы… Потом с молотка уйдет моя дача, телевизор, торшер, а вырученные деньги поделят на вас всех. Вот только вы будете энным в очереди и фактически ничего не получите. Мы это прекрасно понимаем и стараемся поступить не столько по закону, сколько по-человечески.