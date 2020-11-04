Renault показала модернизированный микроавтобус Trafic

Источник материала: Tut.by

Нынешний Trafic (третьего по счету поколения) появился в 2014 году, но пока в Renault не торопятся заменять его новой моделью, довольствуясь периодическими обновлениями. В прошлый раз Trafic был модернизирован в минувшем году, а сейчас обновки приурочили к 40-летию семейства.





Пока обновление затронуло пассажирские модификации — это микроавтобус в базовом исполнении Trafic Combi и наиболее комфортабельная версия SpaceClass, способная принять на борт до девяти человек. Обоим версиям скорректировали переднюю часть кузова, включая решетку радиатора, светодиодные фары, бампер и ставший рельефным капот. Также доступны новый цвет кузова (красный Carmin) и новые 17-дюймовые колесные диски.





В салоне Trafic полностью переработана передняя панель. Появилась новая комбинация приборов, а у мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — теперь отдельно стоящий 8-дюймовый «планшет». Стал шире комплекс доступных электронных помощников, включая функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и система слежения за слепыми зонами.





Еще в прошлом году под капотом Trafic обосновался двухлитровый турбодизель dCi. В зависимости от версии он развивает 110, 150 (на 4 «лошадки» больше, чем у прежнего варианта) или 170 л.с. и работает в комбинации с системой Стоп/Старт. Базовой коробкой является 6-ступенчатая «механика», а самая мощная версия по умолчанию оснащается 6-ступенчатым «роботом» EDC, который для 150-сильного дизеля доступен в качестве опции.





Европейские продажи обновленного Trafic начнутся в марте следующего года.