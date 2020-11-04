Названы самые производительные смартфоны в мире - и это не iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Раз в месяц разработчики популярного бенчмарка AnTuTu рассказывают о самых производительных устройствах на операционных системах Android и iOS. Недавно на официальном сайте обновился рейтинг аппаратов — в нем появились результаты мощнейших девайсов за октябрь. Рассказываем об устройствах, которые продаются в Беларуси.

Самые мощные смартфоны на Android

Топ-10 производительных смартфонов на Android в международной версии бенчмарка (AnTuTu V8) включает некоторые модели, которые найти в Беларуси достаточно сложно. Как пример — ASUS ROG Phone 3 и Oppo Find X2 Pro, которые заняли соответственно первое и второе места в рейтинге.

Впрочем, большинство моделей из рейтинга в белорусских магазинах все же представлены. Ниже — вкратце о пятерке самых мощных аппаратов, которые беспроблемно получится купить у нас.



Galaxy Z Fold2

На верхних строчках рейтинга AnTuTu находятся смартфоны от Samsung — складывающийся Galaxy Z Fold2 5G, а также Galaxy Note20 Ultra 5G с пером S Pen. Девайсы набрали соответственно 599,79 и 597,15 тысячи баллов. Также отмечается, что они оснащаются 12 ГБ оперативной памяти. Это значит, что процессорами выступает Qualcomm Snapdragon 865+.

В Беларуси Galaxy Note20 Ultra официально представлен только в версии с процессором Exynos 990. Модели на Snapdragon 865+ можно отыскать в интернет-магазинах.

Краткие характеристики Galaxy Z Fold2: внешний экран с AMOLED-матрицей на 6,23 дюйма, внутренний сгибающийся — на 7,6 дюйма (120 Гц). Основная камера включает три фотомодуля (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп), емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч. Есть быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Краткие характеристики Galaxy Note20 Ultra: дисплей с AMOLED-матрицей на 6,9 дюйма (120 Гц), основная камера с фотомодулями на 108 Мп, 12 Мп и 12 Мп, батарея на 4500 мА·ч с возможностью ускоренной подзарядки как проводным, так и беспроводным способом, а также встроенная технология защиты корпуса от попадания воды и пыли.



OnePlus 8 Pro. Фото: CNET

Два топовых смартфона набрали соответственно по 585,43 и 584,98 тысячи баллов. В обоих случаях тестирование проходили модификации с 12 ГБ оперативной памяти.

Отметим сразу: полноценным флагманом интернет-пользователи считают именно Pro-модель. Это мотивируется тем, что только у нее в активе есть частота работы экрана в 120 Гц, беспроводная зарядка, а также официальная поддержка технологии защиты от попадания воды и пыли.

Впрочем, по остальным параметрам девайсы схожи. Главное, что оба базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Аккумуляторы по объему различаются, но не сильно: в OnePlus 8 используется батарея на 4300 мА·ч, в OnePlus 8 Pro — на 4510 мА·ч.

А вот с точки зрения размера экранов различий больше. В обычной версии установлена AMOLED-панель на 6,55 дюйма (90 Гц), в Pro-версии — на 6,78 дюйма (как упоминалось выше, 120 Гц). Основные камеры также пускай и немного, но различаются. В OnePlus 8 установлены модули на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп. В старшем OnePlus 8 Pro установлен набор из фотодатчиков на 48 Мп, 8 Мп, 48 Мп и 5 Мп.



Фото: GSMArena

Бенчмарк проходила версия смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Результат составляет 578,9 тысячи баллов.

С точки зрения «железа» все вполне стандартно для устройства из высшего эшелона: в активе процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, а также батарейка на 5000 мА·ч. Быстрая проводная зарядка — в активе. Беспроводная, к сожалению, не поддерживается.

Впрочем, есть и уникальная «фишка» в виде IPS-экрана на 6,67 дюйма с частотой обновления в 144 Гц — рекордный показатель. Основная камера состоит из модулей разрешением 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Впрочем, по некоторым параметрам девайс наоборот уступает конкурентам. Так, например, сканер отпечатков пальцев расположен не в экране, а на боковой грани. Технологии защиты от воды и пыли нет.

Самые мощные смартфоны от Apple

Разработчики AnTuTu обновили и рейтинг девайсов под управлением операционной системы iOS (или iPadOS для планшетов) от Apple. Ожидаемо, на первых позициях «свежие» осенние новинки компании.



iPhone 12 Pro (слева) и iPhone 12. Фото: engadget

Так, на первом месте по производительности среди смартфонов компании — iPhone 12 Pro (в версии с 6/128 ГБ памяти). Этот девайс работает на процессоре Apple A14 Bionic, который позволил набрать 574,15 тысячи баллов. Даже немного меньше в сравнении с топовыми устройствами на Android.

Кроме процессора A14 новый «айфон» может похвастаться экраном с OLED-матрицей на 6,1 дюйма (60 Гц), корпусом с едва ли не совершенной системой защиты от попадания воды и пыли, батарейкой на 2815 мА·ч с быстрой проводной и беспроводной зарядками, а также основной камерой с тремя фотомодулями (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп).

Второе место ожидаемо у обычного iPhone 12. У него все тот же процессор (A14 Bionic) и результат в 573,71 тысячи баллов. Характеристики мало чем отличаются от Pro-версии. В наличии экран на 6,1 дюйма с OLED-матрицей и батарейка на 2815 мА·ч. Правда, оперативной памяти 4 ГБ вместо 6 ГБ и камера двойная (12 Мп + 12 Мп). Зато от особенностей вроде защиты от воды и пыли или, скажем, стереодинамиков не отказались.



iPhone 11 Pro

Следующая тройка — ожидаемо это прошлогодние iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11. Эти гаджеты работают на процессоре Apple A13 — по производительности его запаса хватит еще на годы вперед. В AnTuTu V8 смартфоны соответственно набрали от 501,12 до 524,34 тысячи баллов.

Если вкратце: девайсы оснащаются экранами от 5,8 до 6,5 дюйма. Причем в случае с iPhone 11 используется IPS-матрица, а в Pro-модификациях — OLED. C камерами ситуация такая же, что и с более новыми iPhone 12. В младшем iPhone 11 она двойная, в Pro — тройная.