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Женщины бреют головы, заявляя, что живут в «тюрьме под названием Казахстан»

04.11.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько казахстанских активисток — Айя Садвакасова, Нургуль Калуова, Анар Калиева, Анар Ибрагимова, Кербез Эгинбаева и Ракиля Бекназарова — выложили в интернет видео, на которых обрили себе головы перед камерой. Женщины заявляют, что это единственный способ для них «быть услышанными» и выразить свой протест против политических репрессий в их стране, рассказывает "Настоящее время".


Фото: Настоящее время

На видео женщины говорят, что живут в «тюрьме под названием Казахстан», у них в этой стране «нет права выбора», «уверенности в завтрашнем дне», а «правда в Казахстане считается экстремизмом». Они требуют не преследовать их за мирные митинги и право на свободу слова.

Одна из протестующих — Анар Калиева — заявила, что обрить голову ее заставило преследование политических активистов и смерть в СИЗО Дулата Агадила. Агадила в феврале 2020 года забрали из дома неизвестные в штатском: позже активиста нашли умершим при загадочных обстоятельствах в одном из СИЗО Нур-Султана. По официальной версии, это произошло в результате «острой сердечной недостаточности».

Смерть Агадила вызвала протесты в Казахстане, которые власти подавили: десятки людей, которые пришли на поминки и другие памятные мероприятия в честь умершего активиста, позже были арестованы или оштрафованы.

«Я не занимаюсь политикой. Я обычный человек, который заботится о своих детях. Но после смерти Дулата Агадила во мне пробудилось достоинство, — пояснила Анар Калиева. — Я много думала о том, почему это происходит в нашей стране. Я выходила на протест. Однако за это выражение мнения меня оштрафовали и посадили на 10 суток. Этим видео мы хотели разбудить общество и привлечь внимание мировой общественности к беззаконию в нашей стране».

Женщины требуют отменить статью 405 Уголовного кодекса Казахстана. Она разрешает преследовать активистов за участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, если решением суда такая организация признана экстремистской или террористической. Они подчеркивают, что «экстремистскими» в Казахстане нередко признаются оппозиционные движения, которые не нравятся властям. Например, в 2018 году таким было признано основанное Мухтаром Аблязовым движение «Демократический выбор Казахстана», а в 2020 году — его преемник, оппозиционное движение «Көше партиясы». Участие в обоих движениях сейчас в Казахстане грозит крупным штрафом, лишением свободы или исправительными работами на срок до двух лет, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Казахстанские силовики преследуют даже тех активистов, которые принимают участие в разрешенных и согласованных с властями митингах. У них проводят обыски, после которых активистов часто увольняют с работы и выселяют из квартир: работодатель и наймодатели боятся предоставлять жилье «политически ненадежным» людям.

 
 
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Женщины заявляют, что это единственный способ для них «быть услышанными» и выразить свой протест против политических репрессий в их стране
 
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