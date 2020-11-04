Теплее, чем обычно? Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Более теплая погода, чем обычно, ожидается в Беларуси в ноябре текущего года, такой долгосрочный прогноз озвучили в Белгидрометцентре.

По данным синоптиков, климатической нормой для нашей страны в ноябре считается температура воздуха от -1°С до +3°С и количество осадков от 40 до 55 миллиметров.

"Средняя месячная температура воздуха в ноябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше нормы. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений", - рассказали в Белгидромете.

Синоптики напомнили, что в последнем осеннем месяце температура воздуха интенсивно понижается от первой декады к третьей. Чаще всего самой теплой становится первая декада, примерно один раз в 3 года - вторая декада, реже всего – третья декада ноября.

Часто в ноябре устанавливается зимний режим погоды, по сравнению с октябрем средняя температура воздуха понижается на 5,4-6,3°С.

"Переход среднесуточной температуры через 0°С в сторону понижения считается началом зимы. В среднем он начинается в северных и северо-восточных регионах республики во второй декаде и завершается на юго-западе в конце третьей декады, а в Бресте этот переход осуществляется 3 декабря" - пояснили в Белгидрометцентре.

Иногда ноябрь становится теплее обычного. Например, на 3-4°С выше климатической нормы температура воздуха была зафиксирована в этом месяце в 1978, 1996, 2000, 2010, 2013, 2019 годах. Холоднее нормы на 3-4°С был ноябрь 1946, 1956, 1965, 1988 годов.

"Самый теплый ноябрь выдался в 1996 году, когда среднемесячная температура воздуха составила +4,9°С. Очень холодно (на 6-7°С ниже нормы) было в ноябре 1993 и 1998 годов. Абсолютный максимум температуры (+24,1°С) отмечен в Мозыре 1 ноября 1926 года, абсолютный минимум температуры (-27,4°С) – в Езерище 30 ноября 1992 года", - напомнили синоптики.

Осадки в ноябре чаще всего выпадают в виде снега. Раньше всего снежный покров обычно образовывается в конце октября, на юге и западе Беларуси – в первой половине ноября. При этом устойчивый снежный покров обычно формируется только в декабре.

Среднее число дней с осадками в ноябре составляет 15-20, с туманами – 6-17. Кроме того, за месяц может наблюдаться 2-5 дней с гололедом и изморозью.