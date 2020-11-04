Как выборы в США повлияют на курс доллара ― прогноз экономистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как выборы в США повлияют на курс доллара ― прогноз экономиста

Главное политическое шоу недели ― выборы президента в США ― бесспорно отразится и на мировой экономике. Как поведут себя рынки, и как долго будут длиться колебания курсов мировых валют? Собеседник Sputnik убежден, что "нас ждет большая волатильность, связанная с периодом неопределенности, в зависимости от того, как долго будут подводить итоги выборов и считать голоса, так в этих условиях может повести себя и доллар, и рубль, и юань".

"Эта волатильность она, безусловно, сохранится. На мой взгляд, рынки скорее за Трампа, нежели за Байдена, но с другой стороны, они как правило идут вслед за победителем", ― говорит Васильев.

Неопределенность после голосования на выборах в США несет свой отрицательный эффект, и чем дольше она продлится, тем больше это отразится на курсах, считает экономист.

"Пока будут идти подсчеты, вроде пара штатов продлила сроки подсчета и они будут считать до 4-5-го ноября, плюс у каждой стороны армия юристов, готовая по первому слову ринуться в суды и инстанции, думаю, что ситуация может изменяться, в том числе, ситуация на рынках может резко ухудшиться", ― прогнозирует Васильев.

Напомним, ранее эксперты разошлись во мнениях относительно прогнозируемых курсов валют по итогах президентской кампании в США. Так, по мнению главного экономиста российского Альфа-банка Наталии Орловой, которует цитирует BBC , глобальные рынки позитивно отреагируют на победу Байдена, при таком раскладе наметится их рост, поскольку при новом лидере США могут наладить отношения с Китаем и Европой. Россия в такой ситуации останется в аутсайдерах, прогнозирует Орлова.

В свою очередь, директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов высказал мнение, что в случае проигрыша Трампа рубль еще больше ослабнет, но вряд ли падение будет сильным, так как инвесторы "уже учли многие риски и заранее начали выходить из российских активов".

Читайте также: