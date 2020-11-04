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Очереди грузовиков на границе со странами ЕС немного уменьшились в среду
04.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе со странами Евросоюза немного уменьшились утром в среду, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Во вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 960 грузовиков. По данным ГПК на 8:00 среды, очереди немного уменьшились:сейчас в них стоят более 760 фур.
© Sputnik / Виктор Толочко
На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка по-прежнему наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 250 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС в пунктах пропуска "Котловка" и "Бенякони" - там находятся по 140 большегрузов. В пункте пропуска "Привалка" очередь совсем небольшая - всего около 20 машин.
На границе Беларуси с Латвией в среду очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" и в "Урбанах", по данным ГПК, стоят по 60 и 50 фур соответственно.
Также есть небольшие затруднения с пересечением границы Беларуси с Польшей. В пункте пропуска "Брузги" скопилось более 60 грузовиков, в "Берестовице" - более 30.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
Недавно в ГПК заявили, что
На прошлой неделе в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно
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По данным Госпогранкомитета, утром в среду в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей продолжают стоять более 760 фур.
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