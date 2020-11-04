Очереди грузовиков на границе со странами ЕС немного уменьшились в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе со странами Евросоюза немного уменьшились утром в среду, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на протяжении последних семи недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются. Во вторник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 960 грузовиков. По данным ГПК на 8:00 среды, очереди немного уменьшились:сейчас в них стоят более 760 фур.

На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка по-прежнему наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 250 машин. Есть затруднения с выездом в ЕС в пунктах пропуска "Котловка" и "Бенякони" - там находятся по 140 большегрузов. В пункте пропуска "Привалка" очередь совсем небольшая - всего около 20 машин.

На границе Беларуси с Латвией в среду очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" и в "Урбанах", по данным ГПК, стоят по 60 и 50 фур соответственно.

Также есть небольшие затруднения с пересечением границы Беларуси с Польшей. В пункте пропуска "Брузги" скопилось более 60 грузовиков, в "Берестовице" - более 30.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

На прошлой неделе в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

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