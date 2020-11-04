За свободу: в вузах проходят акции солидарности со студентами и преподавателями

пишет 1reg.by Как сообщает телеграм-канал «Студэнцкая думка» только в октябре за поддержку студентов было уволено 10 педагогов,1reg.by





«Давление на студентов продолжается — двум учащимся Витебского государственного университета объявили выговор, а руководство Белорусского государственного университета культуры и искусств официально высказалось о недопустимости студенческой забастовки», — пишет канал.





БелаПАН сообщает сегодня о ситуации в БГМУ, где по одним данным отчислили сразу 21 человека. Но по сообщению проректора вуза таких студентов всего 9.





Тяжелая ситуация сложилась в МГЛУ, здесь уже уволилось 6 преподавателей, в том числе, доцент Наталья Дулина. Ее задержали 30 октября недалеко от университета и арестовали на 14 суток по части 3 статьи 23.34 КоАП.





В ответ студенты неделю солидарности, которая получила название «Неделя синих лент».









фото: people.onliner.by





«На этой неделе на наших руках должны появиться синие ленты. Наши преподаватели выбрали синий как цвет академической солидарности — солидарности с уволенными и отчисленными, солидарности с Натальей Олеговной», — сообщается в телеграм-канале «МГЛУ за свободу».





Солидарность со студентами педагогами вуза уже высказали многие его выпускники, в их числе шоу-мен и телеведущий Денис Дудинский:





написал Денис в своем Фейбсук и отмечает, что, – Большей частью того, что во мне есть умного, интересного, красивого, интеллектуального, правильного, доброго, дерзкого, я обязан именно инязу (МГЛУ). Я там учился и потом преподавал. А 1 сентября 2020 студенты иняза вышли в центре города на акцию протеста, их жестко разогнал ОМОН… А потом ОМОН появился уже и в самом инязе, в аудиториях, учебных классах…, –Денис в своем Фейбсук и отмечает, что,





-На прошлой неделе уволили и арестовали моего преподавателя по итальянскому языку Наталью Дулину, которая, если можно так сказать, в середине 90-х привезла итальянский язык в Беларусь. Продолжают увольнять преподавателей, у которых я учился не только языку, но и жизни вообще. И теперь я вижу, как в Беларуси уничтожают иняз, высшее образование, образование вообще, ум, интеллект, знание, настоящее и будущее, совесть; как что-то серое, безликое вползает в аудитории и на кафедры.



