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Анонсирован «первый в мире» полноэкранный фитнес-браслет

04.11.2020 09:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд Honor представил фитнес-браслет Honor Band 6, который в компании называют «первым в мире» полноэкранным устройством подобного типа. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 1,47 дюйма, разрешением 194×368 точек и защитным стеклом 2.5D. На корпусе справа имеется единственная физическая кнопка для включения дисплея, управление браслетом полностью происходит с помощью сенсорного экрана.

В Honor Band имеется 10 спортивных режимов, есть система измерения уровня кислорода в крови, датчик сердцебиения, алгоритм отслеживания фаз сна и менструальных циклов. Батареи на 180 мАч, как утверждает производитель, достаточно для 14 дней автономной работы. Зарядка — магнитная.

Анонсирован «первый в мире» полноэкранный фитнес-браслет

Также имеется модуль Bluetooth 5.0, акселерометр и гироскоп. Браслет защищен от воды (до 50 м).

В продажу поступят модели с чипом NFC и без него. Цены в Китае — $43 за вариант с NFC и $37 — без него.

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Бренд Honor представил фитнес-браслет Honor Band 6, который в компании называют «первым в мире» полноэкранным устройством подобного типа. Новинка получила AMOLED-дисплей с...
 
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