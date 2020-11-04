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Анонсирован «первый в мире» полноэкранный фитнес-браслет
Источник материала: Onliner
Бренд Honor
В Honor Band имеется 10 спортивных режимов, есть система измерения уровня кислорода в крови, датчик сердцебиения, алгоритм отслеживания фаз сна и менструальных циклов. Батареи на 180 мАч, как утверждает производитель, достаточно для 14 дней автономной работы. Зарядка — магнитная.
Также имеется модуль Bluetooth 5.0, акселерометр и гироскоп. Браслет защищен от воды (до 50 м).
В продажу поступят модели с чипом NFC и без него. Цены в Китае — $43 за вариант с NFC и $37 — без него.
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (240x120, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели
часы-компаньон, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.39" (454x454, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран OLED 0.5" (48x88, сенсорный), шагомер, время работы: 3 недели
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