«АвтоВАЗ» в России: в октябре установлен рекорд продаж за последние шесть лет

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель подвел итоги продаж за октябрь 2020 года. В минувшем месяце компания из Тольятти продала в России 37 030 автомобилей, включая Lada Niva , что больше на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года.





Более того, это абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц (начиная с октября 2014 года, когда было продано 37 788 машин), сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Первое место по итогам октябрьских продаж заняли модели семейства Granta с результатом в 12 756 автомобилей (+8,9% по сравнению с октябрем 2019 года). Семейство Vesta второй месяц подряд демонстрируют заметный рост и по совокупному объему продаж занимают второе место с результатом 11 853 автомобиля (+42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Третье место по продажам Lada в России занимают пассажирские и коммерческие версии Largus — в октябре было реализовано 4779 таких автомобилей (+2%).