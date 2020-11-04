«В связи с невозможностью выполнения СМР». В «Минск-Мире» приостановили стройку 8 домов

Источник материала: Tut.by

В середине октября компания «Дана Астра» приостановила строительство 8 домов в комплексе «Минск-Мир», а также перенесла сроки сдачи 11 многоэтажек. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали информированные источники. Подробности — в материале.





Компания «Дана Астра», подконтрольная сербским бизнесменам, строит на территории бывшего аэропорта многофункциональный комплекс «Минск-Мир», где должно быть жилье, офисы, торговля и развлечения. А пока эту землю застраивают в основном многоэтажками. Вот так квартал должен выглядеть в перспективе:



Сверху — улица Аэродромная, справа — Южная магистраль. Изображение с сайта bir.by

Что происходит на стройке?

Некоторые дома в «Минск-Мире» уже сданы, и там живут люди. Другие — продолжают строить. Как визуально, так и по словам рабочих, темп работ с весны тут особенно не сократился.

Вот так сейчас выглядит «Минск-Мир» со стороны улицы Аэродромной:





Внутри квартала уже продолжены некоторые улицы, по части из которых открыто движение. Рядом рабочие укладывают тротуары.





Но все же, видимо, не все дома строятся прямо сейчас.

Что приостановлено?

Как рассказали информированные источники, в середине октября «Дана Астра» приостановила строительство некоторых домов на срок до трех месяцев. Причина — выявленная невозможность выполнения строительно-монтажных работ, сообщил застройщик в госорганы.

Так, с 10 октября было приостановлено строительство 25-этажки «Лас-Вегас» (дом № 30.3) в квартале «Северная Америка», 16-этажки (дом № 30.6) в том же квартале, 25-этажки (дом № 29.2) в квартале «Северная Европа» и двух 25-этажек (дома № 7.9 и 7.11) в квартале «Средиземноморский».



«Северная Европа» на карте. Сверху — улица Аэродромная. Изображение с сайта bir.by



«Северная Европа» сегодня

А с 15 октября было приостановлено также строительство 16-этажки (дом № 23.7) в квартале «Евразия».



«Евразия» на карте. Сверху — улица Аэродромная. Изображение с сайта bir.by



«Евразия» сегодня

Что приостановлено и перенесено?

По некоторым же домам в «Минск-Мире» «Дана Астра» не только приостановила строительство, но и перенесла их сроки сдачи.

Так, строительство 16-этажки «Сингапур» (дом № 25.8) в квартале «Азия» приостановили с 10 октября и перенесли срок его сдачи до 15 декабря, строительство 16-этажки (дом № 18.8) в «Квартале чемпионов» приостановили с 10 октября и перенесли срок ее сдачи на 1 марта 2021 года, строительство 25-этажки «Прага» (дом № 22.3) в квартале «Восточная Европа» приостановили с 10 октября и перенесли срок его сдачи до 1 апреля 2021 года.



«Чемпионов» на карте. Сверху — улица Аэродромная. Изображение с сайта bir.by



«Чемпионов» сегодня

Причина приостановки та же — выявленная невозможность выполнения строительно-монтажных работ. Перенос сроков согласован с властями и прописан в решении Мингорисполкома от 8 октября 2020 года.

Что перенесено, но не приостановлено?

Еще по одной группе домов «Дана Астра» перенесла сроки сдачи, но строительство не приостановила.





Так, сроки сдачи 25-этажки «Сан-Франциско» (дом № 30.2), 25-этажки «Нью-Йорк» (дом № 30.7) и 25-этажки «Майами» (дом № 30.8) в квартале «Северная Америка» продлены до 1 апреля 2021 года. Срок же сдачи 25-этажки «Новый Орлеан» (дом № 30.9) в квартале «Северная Америка» продлен до 1 марта 2021 года. А сроки сдачи 20-этажки «Монреаль» (дом № 30.10), 20-этажки «Ванкувер» (дом № 30.11) и 20-этажки «Квебек» (дом № 30.12) в квартале «Северная Америка» продлены до 15 декабря 2020 года.



«Северная Америка» на карте. Сверху — улица Аэродромная. Изображение с сайта bir.by



«Северная Америка» сегодня

Также срок сдачи 16-этажки «Нью-Дели» (дом № 25.7) в квартале «Азия» продлен до 15 декабря 2020 года.

Перенос сроков по этим домам тоже согласован с властями и прописан в решении Мингорисполкома от 8 октября 2020 года.

Что это может значить?

Решение Мингорисполкома о согласовании переноса сроков строительства — стандартная административная процедура, которую часто используют в городе. И создается это решение не под конкретную компанию, а для разных. Так и в решении от 8 октября сроки перенесены не только для «Даны», но и по одному дому «Тапаса», плюс по нескольким домам госзастройщиков.

Что же касается приостановки строительства 8 домов в связи с невозможностью выполнения строительных работ, то тут вариантов больше. Один из оптимистичных — если приостановка связана с тем, что, например, город не успевает подвести сети или проложить дороги или тротуары. Пессимистичные же лежат уже в плоскости экономики компании.

На прошлой неделе мы попросили прокомментировать приостановку строительства и перенос сроков компанию «Дана Астра». Как только мы получим ответ — мы его сразу же опубликуем.