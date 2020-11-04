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Марадона перенес операцию на головном мозге

04.11.2020 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому, передает sportbox.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Операция Диего Марадоны закончилась, и она прошла успешно. Все прошло по плану. С Диего все в порядке, и он отдыхает в своей палате, — написал его пресс- секретарь Себастьян Санчи в Instagram.

Как отмечается, гематома возникла в результате легкой травмы, которую Марадона мог получить при занятии боксом или при падении спиной назад.

Напомним, несколько дней назад Марадона оказался в больнице. Личный врач легенды аргентинского футбола говорил, что госпитализация носит профилактический характер, Диего чувствует себя отлично и скоро отправится домой.

 
 
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