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Казанская зимняя: православные празднуют день одной из самых известных икон

04.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх Беларуси возглавил всенощные бдения накануне праздника Казанской иконы Божьей Матери, сообщили в Минском епархиальном управлении Белорусского экзархата.

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Всенощное бдение прошло накануне в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. В народе этот день называли Казанская зимняя. В литургическом православном календаре есть два дня, когда отмечается праздник этой иконы, – 4 ноября и 21 июля.

"Сегодня, 4 октября, в день праздника Казанской иконы Божьей Матери в 10:00 в соборе начнется Божественная литургия, ее также возглавит митрополит", - сообщили Sputnik в среду в Белорусском экзархате.

Один из списков иконы есть даже на Международной космической станции. В марте 2011 года перед полетом космонавтам ее вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский космический корабль "Гагарин" доставил икону на МКС, где она находится и сейчас.

История иконы

Икона была обретена в Казани 8 июля (21 июля по новому стилю) в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города. Существует легенда о том, что маленькая жительница Казани, девочка Матрона, три раза во сне видела Богородицу, которая указала ей место, где находится образ. Девочка пришла в церковь и рассказала об этом вещем сне священнику. В указанном месте на глубине метра действительно была найдена икона.

© Photo : wikipedia.org : Московский список из Елоховского собора
Казанская икона Пресвятой Божией Матери (Московский список из Елоховского собора)

Летний праздник посвящен этому чудесному обретению иконы в 1579 году, а осенний установлен в память об освобождении России от польских интервентов в 1612 году. Князь Дмитрий Пожарский, собирая ополчение, взял Казанскую икону с собой, и русские войска, несмотря на численное превосходство противника, одержали победу.

© Photo : ВКонтакте / Свято-Успенский Жировичский монастырь
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День народного единства

Русская православная церковь широко отмечает день Казанской иконы Богородицы, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в 1612 году. Это празднование совпадает с Днем народного единства, который отмечается в России.

Традиционно в этот день главные церковные торжества с участием патриарха Московского и всея Руси проходили в историческом сердце России - Успенском соборе московского Кремля.

Народные традиции

Как сообщили Sputnik этнографы, в народе считалось, что Казанская икона является заступницей и покровительницей женщин.

Кроме того, в народе считалось удачным заключать брак в этот день. "Кто на Казанскую женится, тот счастлив будет", – говорили верующие. Также существовали определенные табу для этого дня, к примеру, суеверные люди не отправлялись в этот день в путешествие.

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Теги: Минск
 
 
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По словам священнослужителей, ни одна другая икона Богородицы не распространена в таком количестве списков, как Казанская.
 
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