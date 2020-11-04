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Меган Маркл вошла в королевскую историю из-за выборов в США

04.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл вошла в историю королевства: герцогиня стала первой королевской особой, которая внесла свой вклад на выборах в США.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Во время недавнего эфира на Time 100 Маркл активно агитировала американцев сделать правильный выбор и уверяла, что нынешние выборы в США - одни из самых важных. Поддержал возлюбленную и принц Гарри, вызвав недовольство бабушки и критику британцев: в сети сошлись во мнении, что члены королевской семьи не должны вмешиваться в политику и сохранять нейтралитет.

И все же, Меган Маркл внесла свой вклад в историю и проголосовала на выборах в США: причем, как сообщило издание Washington Post, сделала это очень по-американски – досрочно и по почте.

Имя кандидата, которому отдала предпочтение герцогиня, также не является тайной – голос Маркл достался Джо Байдену.

И пока США ждет окончательных результатов президентских выборов, стоит вспомнить, что Маркл давно нажила неприятеля в лице действующего президента Дональда Трампа. Однажды он даже назвал ее скверной, но пробивной.

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Герцогиня Сассекская стала первым членом семьи Елизаветы II, проголосовавшим на выборах американского президента.
 
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