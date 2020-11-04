Епископ Кособуцкий назвал наглой ложью и плевком в костел слова Лукашенко о Кондрусевиче

Источник материала: Ежедневник

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий высказался о последних словах Лукашенко относительно католической церкви и митрополита Тадеуша Кондрусевича.

Так как это официальная позиция католической церкви в Беларуси, то даем ее без редактуры, как она есть.

«Уважаемые друзья! Хочу поделиться с вами небольшим размышлением насчет событий последних дней. Во время встречи Александра Лукашенко с Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином было сказано много слов о Католической церкви в нашей стране.

Во-первых, хочу обратить внимание на то, что это не только и не столько слова одного человека, сколько слова, подготовленные и вложенные в его уста определенными “идеологами” и “политтехнологами”, которые готовили эту встречу. Комментировать что-то о словах оскорбления и клеветы в адрес уважаемого митрополита Тадеуша Кондрусевича не имеет смысла, так как на эту тему я неоднократно высказывался публично и официально.

Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдержала никакой критики. Это политическая игра и не более.

Дело иностранных священников, которые служат (и очень хорошо это делают, полюбив нашу страну и наш народ!!!!) в Беларуси, было всегда темой шантажа и давления на Католическую церковь. Ничего удивительного, что прозвучало в очередной раз.

Католическая церковь сегодня выступает против насилия, издевательств и пыток людей, особым образом молится за политзаключенных, выступает против репрессий и преследования, против нарушения прав человека, унижения человеческого достоинства, против увольнения с работы либо отчисления из учебного заведения за взгляды, несогласные с официальной идеологией.

Католическая церковь призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к бытию одним народом, нацией. Церковь молится за тех, кто дает и выполняет преступные приказы против народа... а все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим.

Поэтому надо было плюнуть в Католическую церковь и облить ее грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг по преследованию (тема иностранных священников). В связи с этим мы и услышали то, что услышали. Хочу заметить, что эти "идеологи” и "политтехнологи" поработали очень слабо, и им можно с натяжкой поставить слабенькую два с минусом по десятибальной системе. Может они хотели таким образом дискредитировать Александра Лукашенко в глазах общества? Либо не соответствуют занимаемым должностям?.. Вопросы были риторические.

Много вопросов я получаю о вручении грамот Апостольским нунцием. Если говорить коротко, то все делается согласно протоколу дипломатии. Беларусь и Ватикан имеют дипломатические отношения. Как и каждый посол страны, нунций вручает грамоты тому, кто совершает реальную власть в стране. Такие церемонии происходят несколько раз в год, по мере необходимости. С момента вручения грамоты посол как бы официально выполняет функцию представителя своей страны (в нашем случае Папы Римского) в данной стране».