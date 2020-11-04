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Штаб Бабарико опровергает слова Кочановой о готовности прекратить протесты в обмен на пересчет голосов

04.11.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На вчерашней встрече со студентами БГУ представитель Лукашенко Наталья Кочанова — председатель Совета Республики — заявила, что с ней связались представители штаба Виктора Бабарико и предложили прекратить протесты, если голоса будут пересчитаны. В штабе говорят, что такого не было.

Штаб Бабарико опровергает слова Кочановой о готовности прекратить протесты в обмен на пересчет голосов

Аудиозапись этих слов есть в распоряжении независимых СМИ, сообщает TUT.by.

«На меня вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса. Президент говорит: «Однозначно пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», – сказала Кочанова.

Штаб Виктора Бабарико, который с июня 2020 года находится за решеткой, опровергает заявление Кочановой. Там говорят, что из штаба не звонили и не разговаривали с Натальей Кочановой ни до, ни после президентских выборов.

С начала октября 2020 Лукашенко и его подчиненные осуществляют план по своему выходу из политического кризиса, имитируя готовность к диалогу с протестующим народом, не выполнив ни одного требования сторонников Светланы Тихановской: остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и новые честные выборы.

 
 
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На вчерашней встрече со студентами БГУ представитель Лукашенко Наталья Кочанова — председатель Совета Республик
 
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