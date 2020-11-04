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Тихановская: Если Кочанова хочет диалога, пора начать говорить правду

04.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская не считает диалогом прошедшую в минувший вторник встречу Натальи Кочановой со студентами БГУ, поскольку в словах спикера верхней палаты парламента не было правды.

«Студенческий протест вынудил режим выйти к народу. Сегодня Наталья Кочанова приехала в БГУ, но не дала ни одного ответа, который приняло бы студенческое сообщество», - констатировала Тихановская.

«Слова об отсутствии фальсификаций на выборах ничего не стоят, когда прямо в ВУЗах студентов жестко задерживают за проявление политической воли. Слова об отсутствии насилия со стороны силовиков ничего не стоят, когда в списках жертв пыток на Окрестина числятся те, кому еще не исполнилось и 20-ти лет. Слова о морали и уважении к чиновникам ничего не стоят, когда студентов отчисляют десятками, а парням сразу выдают повестки в армию.

Если режим хочет вести диалог с беларусским народом, ему пора начать говорить правду. Пока этого не произошло, люди будут продолжать свой мирный и настойчивый протест и добиваться новых результатов, приближающих нас к победе», - заявила Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская не считает диалогом прошедшую в минувший вторник встречу Натальи Кочановой со студентами БГУ, поскольку в словах спикера верхней палаты...
 
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