Тихановская: Если Кочанова хочет диалога, пора начать говорить правду

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская не считает диалогом прошедшую в минувший вторник встречу Натальи Кочановой со студентами БГУ, поскольку в словах спикера верхней палаты парламента не было правды.

«Студенческий протест вынудил режим выйти к народу. Сегодня Наталья Кочанова приехала в БГУ, но не дала ни одного ответа, который приняло бы студенческое сообщество», - констатировала Тихановская.

«Слова об отсутствии фальсификаций на выборах ничего не стоят, когда прямо в ВУЗах студентов жестко задерживают за проявление политической воли. Слова об отсутствии насилия со стороны силовиков ничего не стоят, когда в списках жертв пыток на Окрестина числятся те, кому еще не исполнилось и 20-ти лет. Слова о морали и уважении к чиновникам ничего не стоят, когда студентов отчисляют десятками, а парням сразу выдают повестки в армию.

Если режим хочет вести диалог с беларусским народом, ему пора начать говорить правду. Пока этого не произошло, люди будут продолжать свой мирный и настойчивый протест и добиваться новых результатов, приближающих нас к победе», - заявила Тихановская.