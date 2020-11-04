ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США завершилось голосование на всеобщих выборах

04.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Последним во вторник в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населенном пункте США с населением около 300 человек.

По предварительным подсчетам телекомпании СNN, Байден получил пока 215 голосов выборщиков, а Трамп - 165.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, по предварительным подсчетам информационного агентства Associated Press, по данным на 00:45 по времени восточного побережья США (08:45) получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 60 461 523 голоса (48,6%).

Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 1 401 791 голос (1,1%), кандидат от партии "зеленых" Хоуи Хокинс - 280 758 голосов (0,2%), а другие кандидаты - в общей сложности 312 663 голоса (0,3%), передает ТАСС.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Последним во вторник в 20:00 по местному времени закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меган Маркл вошла в королевскую историю из-за выборов в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика