Биткойн второй раз за неделю подорожал до максимума с января 2018 года

Источник материала: АФН

Биткойн дорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk.

Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в $14 тыс. 31 октября 2020 года. В настоящий момент биткойн торгуется в диапазоне $13,7-13,9 тысячи, передает ТАСС.

Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткойн торговался выше $14 тыс. в середине января 2018 года.