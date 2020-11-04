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Биткойн второй раз за неделю подорожал до максимума с января 2018 года

04.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Биткойн дорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk.

Отмечается, что криптовалюта также превышала отметку в $14 тыс. 31 октября 2020 года. В настоящий момент биткойн торгуется в диапазоне $13,7-13,9 тысячи, передает ТАСС.

Биткойн дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз биткойн торговался выше $14 тыс. в середине января 2018 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткойн дорожал на 2% и поднялся выше отметки $14 тыс. второй раз меньше чем за неделю, свидетельствуют данные CoinDesk.
 
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