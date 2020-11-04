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Аэродром в Орше получил сертификацию Минтранса РБ

04.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские авиационные власти разрешили использование аэродрома в Орше, сообщает Департамент по авиации.

Согласно сообщению, 2 ноября на самолете Boeing 737-500 был выполнен технический рейс в качестве завершающего этапа процедуры сертификации, по итогам которого был подписан акт о соответствии характеристик аэродрома, его оборудования и средств обеспечения полетов сертификационным требованиям.

На следующий день, 3 ноября на основании результатов технического рейса и решения сертификационной комиссии, Департаментом по авиации выдан аэродрому Орша сертификат годности к эксплуатации.

Аэродром Орша может принимать различные типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные, такие как А-330, А-340, В-747, В-767, а также вертолеты всех типов в любое время суток.

Аэродром находится в 12 километрах от Орши в городском поселке Болбасово. В советское время на аэродроме базировались стратегические бомбардировщики. До недавнего времени аэродром использовался только для нужд Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2017 году аэродром открыли и для международных грузовых авиарейсов.

 
 
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Белорусские авиационные власти разрешили использование аэродрома в Орше, сообщает Департамент по авиации.
 
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