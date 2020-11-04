пишет belnovosti.by Соглашение между о реализации проекта по модернизации высшего образования в стране Беларусью и Всемирным банком было подписано 23 июня 2020 года,belnovosti.by





Белорусская оппозиция направила открытое письмо Всемирному банку

В рамках проекта предусматривалось финансирование в размере 109,01 млн долл.





Лукашенко 20 октября подписал указ об утверждении международного договора и его реализации.





Согласно документу, предусматривается реализация соглашения о займе для реализации данного проекта.





Совет белорусской оппозиции и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства в условиях внутриполитической нестабильности в республике и репрессий против студентов и преподавателей белорусских вузов выражают обеспокоенность реализацией данного проекта.





КС и Белорусская национальная платформа ФГО ВП призвали Всемирный банк вступить в диалог относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования.



