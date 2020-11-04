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Белорусская оппозиция направила открытое письмо Всемирному банку

04.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КС и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства выражает свою обеспокоенность возможностью реализации проекта по модернизации высшего образования в республике.

Соглашение между о реализации проекта по модернизации высшего образования в стране Беларусью и Всемирным банком было подписано 23 июня 2020 года, пишет belnovosti.by

Белорусская оппозиция направила открытое письмо Всемирному банку
В рамках проекта предусматривалось финансирование в размере 109,01 млн долл. 

Лукашенко 20 октября подписал указ об утверждении международного договора и его реализации.

Согласно документу, предусматривается реализация соглашения о займе для реализации данного проекта.

Совет белорусской оппозиции и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства в условиях внутриполитической нестабильности в республике и репрессий против студентов и преподавателей белорусских вузов выражают обеспокоенность реализацией данного проекта.

КС и Белорусская национальная платформа ФГО ВП призвали Всемирный банк вступить в диалог относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования.
 
 
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КС и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства выражает свою обеспокоенность возможностью реализации проекта по...
 
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