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Белорусская оппозиция направила открытое письмо Всемирному банку
Источник материала: Партизан
КС и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства выражает свою обеспокоенность возможностью реализации проекта по модернизации высшего образования в республике.
Соглашение между о реализации проекта по модернизации высшего образования в стране Беларусью и Всемирным банком было подписано 23 июня 2020 года,
Белорусская оппозиция направила открытое письмо Всемирному банку
В рамках проекта предусматривалось финансирование в размере 109,01 млн долл.
Лукашенко 20 октября подписал указ об утверждении международного договора и его реализации.
Согласно документу, предусматривается реализация соглашения о займе для реализации данного проекта.
Совет белорусской оппозиции и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства в условиях внутриполитической нестабильности в республике и репрессий против студентов и преподавателей белорусских вузов выражают обеспокоенность реализацией данного проекта.
КС и Белорусская национальная платформа ФГО ВП призвали Всемирный банк вступить в диалог относительно порядка и механизмов реализации проекта по модернизации высшего образования.
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КС и Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства выражает свою обеспокоенность возможностью реализации проекта по...
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