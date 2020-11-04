Усов: Обвинения Лукашенко в адрес Кондрусевича вызывают анекдотические оценки

озвучил доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов Павел Усов. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»доктор политических наук, руководитель центра политического анализа и прогнозов





По его словам, новое утверждение Александра Лукашенко о том, чем именно занимался архиепископ Тадеуш Кондрусевич в Польше, напоминает тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина, который вели «Ник» «Майк».

«Серьезно анализировать заявления Александра Лукашенко по факту не имеет никакого смысла. Все, что высказывает нынешний, скажем, властитель (ведь президентом его не назовешь – он насильственным образом удерживает власть), основано на провокациях, на неподкрепленных мифах. Вся политика Лукашенко – начиная со сравнения Тихановской с дамой легкого поведения и найденными у ее мужа Сергея Тихановского 900 тысяч долларов, перехватом разговора Майка и Ника - не поддается никакой критике и анализу», - убежден он.

Усов подчеркивает: подобные высказывания Лукашенко могут вызывать анекдотические оценки.





В то же время руководитель Центра политического анализа и прогнозов считает, что подобная истерия со стороны Лукашенко исходит ввиду того, что белорусский католический костел и священнослужители Русской православной церкви выступили с осуждением репрессий и кровавых событий, последовавших после 9-го августа.

«Первая угроза в адрес священнослужителей имело место сразу после массовых митингов, развернувшихся по стране после 9-10 августа. И первый удар пришелся по митрополиту Павлу, которого фактически выслали из страны. И равноценно с этим убрали и Кондрусевича», - добавил он.

Усов не сомневается, что данные инциденты ни что иное, как репрессии властей против священнослужителей главных конфессий в Беларуси – православной и католической, сигнал того, что власти не остановятся ни перед ничем и ни перед кем, кто осуждает белорусское руководство.













«Во время разговора с митрополитом Минским и Заславским Вениамином Лукашенко дал указания, как священники должны себя вести в отношении властей - полная лояльность к режиму. Ну а высказывания про Кондрусевича – парадигма той политики, которую он пытается навязать обществу, что якобы за всеми этими событиями скрывается Польша, что якобы через костел пытаются реализовать эти планы», - отметил он.





Резюмируя, Усов выразил мнение, что сегодняшнее принятие Лукашенко верительных грамот и приветствие Нунция апостольского, поднятие с ним бокалов – явный знак того, что белорусские власти пытаются урегулировать возникший конфликт.

«В целом, широкая волна репрессий вряд ли обойдет костел в дальнейшем, который всегда был критичен по отношению к той политике, которую проводит Лукашенко», - подытожил он.





Напомним, что 2 ноября на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что глава Римско-католической церкви в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич консультировался в Польше о том, «как разрушить Республику».







