Сергей Гуренко — о разнице между Италией и Беларусью: небо и земля, космос и подземелье





Тяжело ли вам уживаться в белорусском футболе со своим характером?

Не сказал бы, что мне тяжело. Просто я максималист. Даже при победах ищу варианты, как улучшить игру. Если футболист начинает останавливаться на достигнутом, это плохо, ведь нет предела совершенству. Но я и очень быстро отхожу. Как только эмоции начинают преобладать над разумом, спешишь. Ошибаешься в простых эпизодах. Поэтому всегда учу ребят контролировать эмоции.





Так и мне в "Роме" первое время сложно было понимать требования Капелло. Поэтому и ребят прекрасно понимаю. Там все было настолько быстро и компактно, что порой два касания нельзя было делать. И когда такие вещи требуешь у наших игроков, не каждый к этому готов. Но когда до них это доходит, становится интересно. После этого им тяжело воспринимать других тренеров.





Что отличается в плане структуры команд у нас и в Западной Европе?

Небо и земля, космос и подземелье. Смысл в том, что там на футболе можно зарабатывать приличные деньги. Покупка Роналду за паруу недель отбивает все деньги, вложенные в футболиста. Вот, приехал Дима Сычев сюда — никто его не купит. У нас это не работает. Второй момент — это заполняемость трибун, один из основных доходов за границей. Человек, который у нас готов вкладывать в футбол деньги, должен осознавать, что они не вернутся. Значит, позволить это себе может только очень богатый.











