|
Постпреды стран ЕС согласуют предложение по санкциям для Беларуси, включая Лукашенко
Источник материала: Партизан
Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе одобрит в среду без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси, следует из опубликованной повестки комитета.
Как
"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.
Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".
В минувший понедельник официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали подтвердила эту позицию Европейского союза: "Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих своё право на забастовку и мирный протест, вновь показывают отсутствие легитимности Лукашенко".
"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.
В опубликованном проекте повестки заседания Coreper 4 ноября по разделу "Без обсуждения" записан пункт: "Исполнительное постановление и исполнительный регламент Совета об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Решение об использовании письменной процедуры для принятия (санкций Советом ЕС - ИФ)".
Как сообщалось ранее, официальное утверждение этих санкций Советом ЕС ожидается 6 ноября.
В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе одобрит в среду без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)