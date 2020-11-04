На трассе М1 из-за опрокинувшегося автопоезда было перекрыто движение

Источник материала: Onliner

Вчера днем на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) на территории Березовского района было ограничено движение транспорта. Причина — опрокинувшийся автопоезд, который перегородил дорогу.

Авария произошла 3 ноября около 13:10. Обстоятельства инцидента сообщили в ГАИ Брестской области.

— 36-летний гражданин Республики Казахстан управлял большегрузным автомобилем Volvo в составе с полуприцепом, двигался на 131-м км трассы М1 в направлении Минска. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобилем и допустил его опрокидывание на проезжую часть, — рассказали в Госавтоинспекции.

Движение транспорта на этом участке трассы М1 было ограничено, на месте работали сотрудники ГАИ и МЧС.