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На трассе М1 из-за опрокинувшегося автопоезда было перекрыто движение

04.11.2020 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем на трассе М1 (БрестМинск — граница России) на территории Березовского района было ограничено движение транспорта. Причина — опрокинувшийся автопоезд, который перегородил дорогу.

Авария произошла 3 ноября около 13:10. Обстоятельства инцидента сообщили в ГАИ Брестской области.

— 36-летний гражданин Республики Казахстан управлял большегрузным автомобилем Volvo в составе с полуприцепом, двигался на 131-м км трассы М1 в направлении Минска. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобилем и допустил его опрокидывание на проезжую часть, — рассказали в Госавтоинспекции.

Движение транспорта на этом участке трассы М1 было ограничено, на месте работали сотрудники ГАИ и МЧС.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вчера днем на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) на территории Березовского района было ограничено движение транспорта. Причина — опрокинувшийся...
 
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